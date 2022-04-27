https://arabic.sputniknews.com/20220427/أنصار-الله-تحمل-التحالف-العربي-فشل-هدنة-اليمن-في-شهرها-الأول-1061654025.html
"أنصار الله" تحمل التحالف العربي فشل هدنة اليمن في شهرها الأول
"أنصار الله" تحمل التحالف العربي فشل هدنة اليمن في شهرها الأول
حملت جماعة "أنصار الله" في اليمن، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فشل الهدنة في الشهر الأول 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T06:58+0000
2022-04-27T06:58+0000
2022-04-27T06:58+0000
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واستنكر رئيس الوفد المفاوض التابع لـ"أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، "قرب انقضاء شهر على الهدنة الإنسانية دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي".وحمّل عبد السلام ما وصفها "دول العدوان كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة"، مطالباً الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وفقا للاتفاق.وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اتهمت جماعة "أنصار الله" بتنفيذ نحو ألفي خرق لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ الإعلان عن سريانها مطلع أبريل/نيسان الجاري.وقالت القوات المسلحة اليمنية عبر مركزها الإعلامي على "تويتر": رصدنا ارتكاب مليشيا الحوثي 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج".في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله" رصد 95 خرقا نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، والجيش اليمني للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله
"أنصار الله" تحمل التحالف العربي فشل هدنة اليمن في شهرها الأول
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حملت جماعة "أنصار الله" في اليمن، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فشل الهدنة في الشهر الأول
واستنكر رئيس الوفد المفاوض التابع لـ"أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، "قرب انقضاء شهر على الهدنة الإنسانية دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي".
وحمّل عبد السلام ما وصفها "دول العدوان كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة"، مطالباً الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وفقا للاتفاق.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اتهمت جماعة "أنصار الله" بتنفيذ نحو ألفي خرق لهدنة الأمم المتحدة
السارية في اليمن منذ الإعلان عن سريانها مطلع أبريل/نيسان الجاري.
وقالت القوات المسلحة اليمنية عبر مركزها الإعلامي على "تويتر": رصدنا ارتكاب مليشيا الحوثي 1924 خرقا
للهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج".
في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله" رصد 95 خرقا نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، والجيش اليمني للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.