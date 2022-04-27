https://arabic.sputniknews.com/20220427/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تنشط-ليلا-في-كورسك--1061652270.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تنشط ليلا في كورسك
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تنشط ليلا في كورسك
أعلن حاكم مدينة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الأربعاء، عن عمل منظومة الدفاع الجوي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T05:08+0000
2022-04-27T05:08+0000
2022-04-27T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب الحاكم ستاروفويت على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "الليلة عند الساعة 2.45، سمع العديد من سكان كورسك أصوات انفجارات متقطعة في أرجاء المنطقة".وأضاف قائلا: "وفقًا للبيانات الأولية، أطلقت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عددا من الصواريخ، ولم تقع إصابات في الأرواح ولا دمار". ووعد بتوضيح تفاصيل أخرى خلال النهار بعد إجراء التحقيقات الازمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تنشط ليلا في كورسك
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أعلن حاكم مدينة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الأربعاء، عن عمل منظومة الدفاع الجوي.
وكتب الحاكم ستاروفويت على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "الليلة عند الساعة 2.45، سمع العديد من سكان كورسك أصوات انفجارات متقطعة في أرجاء المنطقة".
وأضاف قائلا: "وفقًا للبيانات الأولية، أطلقت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عددا من الصواريخ، ولم تقع إصابات في الأرواح ولا دمار".
ووعد بتوضيح تفاصيل أخرى خلال النهار بعد إجراء التحقيقات الازمة.