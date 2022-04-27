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إسرائيل تنشر 3 آلاف شرطي في القدس قبل احتفالات ليلة القدر
إسرائيل تنشر 3 آلاف شرطي في القدس قبل احتفالات ليلة القدر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نشر 3 آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية تحسبا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين خلال الاحتفال... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T17:14+0000
2022-04-27T17:14+0000
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إسرائيل
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان للشرطة بأنه سيتم نشر نحو 3000 شرطي من الليلة حتى صباح الغد حول البلدة القديمة في القدس كجزء من حالة التأهب القصوى في ليلة القدر، التي سيتم الاحتفال بها هذه الليلة.وأضافت: "حوالي الساعة 22:00، ستقام صلاة التراويح في المسجد الأقصى، حيث من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين".وشهدت الأيام الأخيرة الماضية، هدوءا نسبيا في مدينة القدس الشرقية، عقب أيام من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، عقب اقتحام الأولى المسجد الأقصى واعتقال العشرات.
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إسرائيل تنشر 3 آلاف شرطي في القدس قبل احتفالات ليلة القدر
17:14 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 17:17 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نشر 3 آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية تحسبا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين خلال الاحتفال بليلة القدر.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية نقلا عن بيان للشرطة بأنه سيتم نشر نحو 3000 شرطي من الليلة حتى صباح الغد حول البلدة القديمة في القدس كجزء من حالة التأهب القصوى في ليلة القدر، التي سيتم الاحتفال بها هذه الليلة.
وأضافت: "حوالي الساعة 22:00، ستقام صلاة التراويح في المسجد الأقصى، حيث من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وشهدت الأيام الأخيرة الماضية، هدوءا نسبيا في مدينة القدس الشرقية، عقب أيام من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، عقب اقتحام الأولى المسجد الأقصى واعتقال العشرات.