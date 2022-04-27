عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-في-محاولة-لتخفيف-التوتر-تحرك-أردني-إسرائيلي-بشأن-القدس-بعد-رمضان-1061677773.html
إعلام: في محاولة لتخفيف التوتر... تحرك أردني إسرائيلي بشأن القدس بعد رمضان
إعلام: في محاولة لتخفيف التوتر... تحرك أردني إسرائيلي بشأن القدس بعد رمضان
قال موقع عبري، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والأردن قررتا عقد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون القدس بعد رمضان لزيادة التنسيق بين الطرفين ومحاولة الاتفاق على إجراءات... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:34+0000
2022-04-27T15:34+0000
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227309_0:147:2964:1814_1920x0_80_0_0_85a6e497d2f8b351579eae817726d974.jpg
جاء ذلك على ما أورده موقع "واللا" نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وغربية على دراية بالتفاصيل.وأضاف الموقع أنه "في غضون ذلك، سيجري رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة (الأربعاء) تقييما للوضع قبل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".ومن القضايا الرئيسية المتوقع طرحها للنقاش لدى انعقاد اللجنة "الطلب الأردني بزيادة كبيرة في عدد حراس الوقف غير المسلحين في المسجد الأقصى، بما يعزز مكانته ويسمح له بمنع أعمال الشغب في المسجد الأقصى، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بالعمل في المكان بشكل مكثف".والوقف أو الأوقاف الإسلامية هي هيئة تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، يعمل بها نحو ألف شخص وتشرف على المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.وينطوي انعقاد اللجنة على أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل في ظل مخاوفها من انتقال الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا وإشعال فتيل أعمال عنف أوسع، وفق "واللا".كما أوجدت التوترات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان الجاري أزمة هي الأولى في العلاقات بين إسرائيل والأردن خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيت، بعد تسعة أشهر من التحسن التدريجي في الأجواء بين الطرفين.قبل شهر رمضان كانت هناك سلسلة لقاءات ومحادثات هاتفية بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي والقيادة الإسرائيلية بأكملها في محاولة لتنسيق المواقف والتأكيد على ضرورة تجنب التصعيد في القدس خلال الشهر الذي تزامن مع عيد الفصح اليهودي.يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أنه من السابق لأوانه تحديد انتهاء الأزمة الأخيرة حول الحرم القدسي الشريف.العيون الآن على صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بعد يومين. في إسرائيل، هناك مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات أثناء الصلاة إلى إشعال المنطقة التي هدأت قليلا في الأيام الأخيرة.لكن حتى بعد شهر رمضان، هناك أيام قليلة حساسة خلال شهر مايو/أيار قد تؤدي إلى تصعيد متجدد في القدس – بما في ذلك الاحتفال بذكرى تأسيس إسرائيل ويوم القدس وإحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسيرة-في-الأردن-تطالب-بطرد-السفير-الإسرائيلي-وإغلاق-السفارة-1061487859.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227309_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_20c5e1141b37df4280fa118cc24a3508.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار الأردن

إعلام: في محاولة لتخفيف التوتر... تحرك أردني إسرائيلي بشأن القدس بعد رمضان

15:34 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
قال موقع عبري، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والأردن قررتا عقد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون القدس بعد رمضان لزيادة التنسيق بين الطرفين ومحاولة الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تساعد "في تخفيف التوترات ومنع حوادث العنف" في الحرم القدسي الشريف.
جاء ذلك على ما أورده موقع "واللا" نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وغربية على دراية بالتفاصيل.
وأضاف الموقع أنه "في غضون ذلك، سيجري رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة (الأربعاء) تقييما للوضع قبل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".
ومن القضايا الرئيسية المتوقع طرحها للنقاش لدى انعقاد اللجنة "الطلب الأردني بزيادة كبيرة في عدد حراس الوقف غير المسلحين في المسجد الأقصى، بما يعزز مكانته ويسمح له بمنع أعمال الشغب في المسجد الأقصى، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بالعمل في المكان بشكل مكثف".
والوقف أو الأوقاف الإسلامية هي هيئة تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، يعمل بها نحو ألف شخص وتشرف على المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وينطوي انعقاد اللجنة على أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل في ظل مخاوفها من انتقال الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا وإشعال فتيل أعمال عنف أوسع، وفق "واللا".
كما أوجدت التوترات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان الجاري أزمة هي الأولى في العلاقات بين إسرائيل والأردن خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيت، بعد تسعة أشهر من التحسن التدريجي في الأجواء بين الطرفين.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
مسيرة في الأردن تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة
22 أبريل, 11:52 GMT
قبل شهر رمضان كانت هناك سلسلة لقاءات ومحادثات هاتفية بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي والقيادة الإسرائيلية بأكملها في محاولة لتنسيق المواقف والتأكيد على ضرورة تجنب التصعيد في القدس خلال الشهر الذي تزامن مع عيد الفصح اليهودي.
يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أنه من السابق لأوانه تحديد انتهاء الأزمة الأخيرة حول الحرم القدسي الشريف.
العيون الآن على صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بعد يومين. في إسرائيل، هناك مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات أثناء الصلاة إلى إشعال المنطقة التي هدأت قليلا في الأيام الأخيرة.
لكن حتى بعد شهر رمضان، هناك أيام قليلة حساسة خلال شهر مايو/أيار قد تؤدي إلى تصعيد متجدد في القدس – بما في ذلك الاحتفال بذكرى تأسيس إسرائيل ويوم القدس وإحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала