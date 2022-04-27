https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-في-محاولة-لتخفيف-التوتر-تحرك-أردني-إسرائيلي-بشأن-القدس-بعد-رمضان-1061677773.html
إعلام: في محاولة لتخفيف التوتر... تحرك أردني إسرائيلي بشأن القدس بعد رمضان
إعلام: في محاولة لتخفيف التوتر... تحرك أردني إسرائيلي بشأن القدس بعد رمضان
قال موقع عبري، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والأردن قررتا عقد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون القدس بعد رمضان لزيادة التنسيق بين الطرفين ومحاولة الاتفاق على إجراءات... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:34+0000
2022-04-27T15:34+0000
2022-04-27T15:34+0000
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جاء ذلك على ما أورده موقع "واللا" نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وغربية على دراية بالتفاصيل.وأضاف الموقع أنه "في غضون ذلك، سيجري رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة (الأربعاء) تقييما للوضع قبل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".ومن القضايا الرئيسية المتوقع طرحها للنقاش لدى انعقاد اللجنة "الطلب الأردني بزيادة كبيرة في عدد حراس الوقف غير المسلحين في المسجد الأقصى، بما يعزز مكانته ويسمح له بمنع أعمال الشغب في المسجد الأقصى، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بالعمل في المكان بشكل مكثف".والوقف أو الأوقاف الإسلامية هي هيئة تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، يعمل بها نحو ألف شخص وتشرف على المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.وينطوي انعقاد اللجنة على أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل في ظل مخاوفها من انتقال الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا وإشعال فتيل أعمال عنف أوسع، وفق "واللا".كما أوجدت التوترات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان الجاري أزمة هي الأولى في العلاقات بين إسرائيل والأردن خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيت، بعد تسعة أشهر من التحسن التدريجي في الأجواء بين الطرفين.قبل شهر رمضان كانت هناك سلسلة لقاءات ومحادثات هاتفية بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي والقيادة الإسرائيلية بأكملها في محاولة لتنسيق المواقف والتأكيد على ضرورة تجنب التصعيد في القدس خلال الشهر الذي تزامن مع عيد الفصح اليهودي.يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أنه من السابق لأوانه تحديد انتهاء الأزمة الأخيرة حول الحرم القدسي الشريف.العيون الآن على صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بعد يومين. في إسرائيل، هناك مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات أثناء الصلاة إلى إشعال المنطقة التي هدأت قليلا في الأيام الأخيرة.لكن حتى بعد شهر رمضان، هناك أيام قليلة حساسة خلال شهر مايو/أيار قد تؤدي إلى تصعيد متجدد في القدس – بما في ذلك الاحتفال بذكرى تأسيس إسرائيل ويوم القدس وإحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسيرة-في-الأردن-تطالب-بطرد-السفير-الإسرائيلي-وإغلاق-السفارة-1061487859.html
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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار الأردن
إعلام: في محاولة لتخفيف التوتر... تحرك أردني إسرائيلي بشأن القدس بعد رمضان
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قال موقع عبري، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والأردن قررتا عقد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون القدس بعد رمضان لزيادة التنسيق بين الطرفين ومحاولة الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تساعد "في تخفيف التوترات ومنع حوادث العنف" في الحرم القدسي الشريف.
جاء ذلك على ما أورده موقع "واللا
" نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وغربية على دراية بالتفاصيل.
وأضاف الموقع أنه "في غضون ذلك، سيجري رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة (الأربعاء) تقييما للوضع قبل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".
ومن القضايا الرئيسية المتوقع طرحها للنقاش لدى انعقاد اللجنة "الطلب الأردني بزيادة كبيرة في عدد حراس الوقف غير المسلحين في المسجد الأقصى، بما يعزز مكانته ويسمح له بمنع أعمال الشغب في المسجد الأقصى، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بالعمل في المكان بشكل مكثف".
والوقف أو الأوقاف الإسلامية هي هيئة تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، يعمل بها نحو ألف شخص وتشرف على المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وينطوي انعقاد اللجنة على أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل في ظل مخاوفها من انتقال الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا وإشعال فتيل أعمال عنف أوسع، وفق "واللا".
كما أوجدت التوترات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان الجاري أزمة هي الأولى في العلاقات بين إسرائيل والأردن خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيت، بعد تسعة أشهر من التحسن التدريجي في الأجواء بين الطرفين.
قبل شهر رمضان كانت هناك سلسلة لقاءات ومحادثات هاتفية بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي والقيادة الإسرائيلية بأكملها في محاولة لتنسيق المواقف والتأكيد على ضرورة تجنب التصعيد في القدس
خلال الشهر الذي تزامن مع عيد الفصح اليهودي.
يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أنه من السابق لأوانه تحديد انتهاء الأزمة الأخيرة حول الحرم القدسي الشريف.
العيون الآن على صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بعد يومين. في إسرائيل، هناك مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات أثناء الصلاة إلى إشعال المنطقة التي هدأت قليلا في الأيام الأخيرة.
لكن حتى بعد شهر رمضان، هناك أيام قليلة حساسة خلال شهر مايو/أيار قد تؤدي إلى تصعيد متجدد في القدس – بما في ذلك الاحتفال بذكرى تأسيس إسرائيل ويوم القدس وإحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة.