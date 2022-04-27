عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-جنين-1061651917.html
إعلام: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين
إعلام: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، بمقتل شاب على يد قوات الجيش الإسرائيلي في جنين. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T04:06+0000
2022-04-27T04:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_096e809a067160bfc349b54deba37d05.jpg
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الطواقم الطبية حاولت إنعاش المصاب الذي تلقى ثلاث طلقات في الأجزاء العلوية من الجسم، بعد أن وصل إلى المستشفى من مخيم جنين، ولكنه توفي متأثرا بإصابته.وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن الشاب يدعى أحمد مساد ويبلغ من العمر 18 عاما وهو من بلدة برقين غرب جنين.وقتل شاب وأصيب ثلاثة آخرين أمس بالرصاص، خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bb45611236d1c93db765bb53284dd40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

إعلام: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

04:06 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 04:22 GMT 27.04.2022)
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، بمقتل شاب على يد قوات الجيش الإسرائيلي في جنين.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الطواقم الطبية حاولت إنعاش المصاب الذي تلقى ثلاث طلقات في الأجزاء العلوية من الجسم، بعد أن وصل إلى المستشفى من مخيم جنين، ولكنه توفي متأثرا بإصابته.
وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن الشاب يدعى أحمد مساد ويبلغ من العمر 18 عاما وهو من بلدة برقين غرب جنين.
وقتل شاب وأصيب ثلاثة آخرين أمس بالرصاص، خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала