https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-جنين-1061651917.html
إعلام: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين
إعلام: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، بمقتل شاب على يد قوات الجيش الإسرائيلي في جنين. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T04:06+0000
2022-04-27T04:06+0000
2022-04-27T04:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الطواقم الطبية حاولت إنعاش المصاب الذي تلقى ثلاث طلقات في الأجزاء العلوية من الجسم، بعد أن وصل إلى المستشفى من مخيم جنين، ولكنه توفي متأثرا بإصابته.وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن الشاب يدعى أحمد مساد ويبلغ من العمر 18 عاما وهو من بلدة برقين غرب جنين.وقتل شاب وأصيب ثلاثة آخرين أمس بالرصاص، خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إعلام: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين
04:06 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 04:22 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، بمقتل شاب على يد قوات الجيش الإسرائيلي في جنين.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الطواقم الطبية حاولت إنعاش المصاب الذي تلقى ثلاث طلقات في الأجزاء العلوية من الجسم
، بعد أن وصل إلى المستشفى من مخيم جنين، ولكنه توفي متأثرا بإصابته.
وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن الشاب يدعى أحمد مساد ويبلغ من العمر 18 عاما وهو من بلدة برقين غرب جنين.
وقتل شاب وأصيب ثلاثة آخرين أمس بالرصاص، خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.