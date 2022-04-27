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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-واشنطن-تلاحظ-طائرات-مسيرة-قرب-قواتها-في-أوروبا-على-الحدود-البيلاروسية-1061651813.html
إعلام: واشنطن تلاحظ طائرات مسيرة قرب قواتها في أوروبا على الحدود البيلاروسية
إعلام: واشنطن تلاحظ طائرات مسيرة قرب قواتها في أوروبا على الحدود البيلاروسية
رصدت وزارة الدفاع الأمريكية طائرات مسيرة بالقرب من قواتها المسلحة في أوروبا على الحدود البيلاروسية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T03:35+0000
2022-04-27T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك وبحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن" مع الإشارة إلى ممثل الوزارة رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، "كان هناك العديد من الحالات بمشاركة طائرات مسيرة بالقرب من الحدود البيلاروسية. كانت الطائرات المسيرة قريبة على قواتنا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/مسؤول-دبلوماسي-أوروغواي-لا-تؤيد-العقوبات-الاقتصادية-ضد-روسيا-1061650828.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: واشنطن تلاحظ طائرات مسيرة قرب قواتها في أوروبا على الحدود البيلاروسية

03:35 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / ALLISON JOYCEالقوات الأمريكية الأمريكية المنتشرة في أوروبا
القوات الأمريكية الأمريكية المنتشرة في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / ALLISON JOYCE
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رصدت وزارة الدفاع الأمريكية طائرات مسيرة بالقرب من قواتها المسلحة في أوروبا على الحدود البيلاروسية.
واشنطن – سبوتنيك وبحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن" مع الإشارة إلى ممثل الوزارة رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، "كان هناك العديد من الحالات بمشاركة طائرات مسيرة بالقرب من الحدود البيلاروسية. كانت الطائرات المسيرة قريبة على قواتنا".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وزير خارجية أوروغواي فرانسيسكو بوستيلو 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
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أمس, 23:06 GMT
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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