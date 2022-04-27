https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-واشنطن-تلاحظ-طائرات-مسيرة-قرب-قواتها-في-أوروبا-على-الحدود-البيلاروسية-1061651813.html
إعلام: واشنطن تلاحظ طائرات مسيرة قرب قواتها في أوروبا على الحدود البيلاروسية
إعلام: واشنطن تلاحظ طائرات مسيرة قرب قواتها في أوروبا على الحدود البيلاروسية
رصدت وزارة الدفاع الأمريكية طائرات مسيرة بالقرب من قواتها المسلحة في أوروبا على الحدود البيلاروسية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T03:35+0000
2022-04-27T03:35+0000
2022-04-27T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك وبحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن" مع الإشارة إلى ممثل الوزارة رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، "كان هناك العديد من الحالات بمشاركة طائرات مسيرة بالقرب من الحدود البيلاروسية. كانت الطائرات المسيرة قريبة على قواتنا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/مسؤول-دبلوماسي-أوروغواي-لا-تؤيد-العقوبات-الاقتصادية-ضد-روسيا-1061650828.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: واشنطن تلاحظ طائرات مسيرة قرب قواتها في أوروبا على الحدود البيلاروسية
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رصدت وزارة الدفاع الأمريكية طائرات مسيرة بالقرب من قواتها المسلحة في أوروبا على الحدود البيلاروسية.
واشنطن – سبوتنيك وبحسب ما أفادت به قناة "سي إن إن" مع الإشارة إلى ممثل الوزارة رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، "كان هناك العديد من الحالات بمشاركة طائرات مسيرة
بالقرب من الحدود البيلاروسية. كانت الطائرات المسيرة قريبة على قواتنا".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.