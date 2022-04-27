https://arabic.sputniknews.com/20220427/إعلام-وزير-الدفاع-الصيني-يصل-إلى-إيران-على-رأس-وفد-عسكري-كبير-1061653299.html
إعلام: وزير الدفاع الصيني يصل إلى إيران على رأس وفد عسكري كبير
إعلام: وزير الدفاع الصيني يصل إلى إيران على رأس وفد عسكري كبير
وصل وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، صباح الیوم الأربعاء، إلی العاصمة طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T06:27+0000
2022-04-27T06:27+0000
2022-04-27T06:27+0000
الصين
أخبار إيران
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وأفادت قناة فيلق القدس، عبر حسابها على تلغرام، بأن "الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد محمد رضا آشتیاني، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد".وستشمل المباحثات الإيرانية الصينية، آخر التطورات الدولية والإقليمية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين ورفع مستوى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قال أخيرا إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة في الصين، وانغ يي.وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "عقدت اجتماعا جيدا مع وانغ يي، وشكرته على استضافته الناجحة لاجتماع دور الجوار الأفغاني، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب".وأوضح: "أكدت على ضرورة استمرار التعاون ومواجهة الغطرسة والأحادية والحظر اللاإنساني".يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الايراني إلى مدينة تونشي شرقي الصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الجوار الأفغاني مع روسيا، كما شاركت في الاجتماع وفود من طالبان وإندونيسيا وقطر.
الصين
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار إيران
إعلام: وزير الدفاع الصيني يصل إلى إيران على رأس وفد عسكري كبير
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وصل وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، صباح الیوم الأربعاء، إلی العاصمة طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية.
وأفادت قناة فيلق القدس، عبر حسابها على تلغرام، بأن "الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد محمد رضا آشتیاني، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد".
وستشمل المباحثات الإيرانية الصينية، آخر التطورات الدولية والإقليمية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين ورفع مستوى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قال أخيرا إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع وزير الخارجية
وعضو مجلس الدولة في الصين، وانغ يي.
وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "عقدت اجتماعا جيدا مع وانغ يي، وشكرته على استضافته الناجحة لاجتماع دور الجوار الأفغاني، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب".
وأوضح: "أكدت على ضرورة استمرار التعاون ومواجهة الغطرسة والأحادية والحظر اللاإنساني".
يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الايراني إلى مدينة تونشي شرقي الصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الجوار الأفغاني مع روسيا، كما شاركت في الاجتماع وفود من طالبان
وإندونيسيا وقطر.