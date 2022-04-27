https://arabic.sputniknews.com/20220427/إيلون-ماسك-يكشف-عن-الملامح-الرئيسية-لمستقبل-تويتر-1061661576.html

إيلون ماسك يكشف عن الملامح الرئيسية لمستقبل "تويتر"

إيلون ماسك يكشف عن الملامح الرئيسية لمستقبل "تويتر"

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأنه يريد أن يجعل تويتر "أفضل من أي وقت مضى"، وذلك عقب إعلان شركة "تويتر"، موافقتها على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T10:57+0000

2022-04-27T10:57+0000

2022-04-27T11:00+0000

تويتر

إيلون ماسك

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وأضاف ماسك، في بيان، إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".ووضع ماسك 4 ملامح لما سيبدو عليه مستقبل "تويتر" هي: إضافة ميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر، والقضاء على حسابات برامج روبوتات الإنترنت "بوت"، وتوثيق حسابات الأشخاص.وتابع ماسك: "أريد أيضا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات النشر المبرمجة، وتوثيق جميع البشر"، مضيفا أن "تويتر يتمتع بإمكانيات هائلة، وأتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفتحه"، وفقا لموقع "سي إن إن".ويحصل ماسك على الجزء الأول من التمويل، عبر قرض ضخم إذ كشف، الأسبوع الماضي، أنه قد جمع 25.5 مليار دولار من خلال الدين وتمويل بقرض هامشي من عشرات المصارف من أجل دعم الصفقة. وعند إتمام الصفقة، ستصبح تويتر شركة خاصة مملوكة له.لم يكشف بيان يوم الاثنين ما إذا كان أي من الطرفين قد وافق على دفع رسوم فسخ الصفقة في حال عدم إتمامها، لكن بلومبيرغ نيوز أفادت بأن ماسك سيكون في مأزق إذا فشلت الصفقة أو إذا انسحب منها. ويمكن أن تصل رسوم فشل صفقة بهذا الحجم إلى مليارات الدولارات، ما يمنحه حافزاً مالياً كبيراً لإنجازها، وفقا لموقع "الرؤية".وأبدى المؤسس المشارك لشركة التواصل الاجتماعي "تويتر" جاك دورسي، تأييده العلني لصفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء منصة التدوين القصير مقابل 44 مليار دولار.وردا على أخبار اتفاقية الاستحواذ على "تويتر"، نشر دورسي رابطا لأغنية "كل شيء في مكانه الصحيح" لفرقة "راديوهيد"، وقال إن ماسك هو "الحل الوحيد الذي يثق به" لإدارة الشركة التي شارك في إنشائها عام 2006.في حين يرى ماسك وأنصاره أن الاستحواذ يمثل عودة إلى حرية التعبير على الإنترنت، يشعر النقاد بالقلق من أنه سيعطي أغنى رجل في العالم تأثيرا كبيرا على الخطاب عبر الإنترنت.يذكر أن ماسك توصل إلى صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر"، يصف نفسه بأنه "مؤيد مطلق لحرية التعبير" التي من شأنها تشجيع عدم فرض قيود بين مستخدمي الشبكة البالغ عددهم 400 مليون مستخدم.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/مؤسس-تويتر-إيلون-ماسك-هو-الحل-الوحيد-للشركة-ومهمته-تمديد-نور-الوعي-1061640433.html

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تويتر, إيلون ماسك