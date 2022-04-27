https://arabic.sputniknews.com/20220427/ائتلاف-دولة-القانون-العراقي-زيارة-الحلبوسي-إلى-إيران-حصلت-دون-علم-بعض-أعضاء-البرلمان-1061667931.html
ائتلاف دولة القانون العراقي: زيارة الحلبوسي إلى إيران حصلت دون علم بعض أعضاء البرلمان
ائتلاف دولة القانون العراقي: زيارة الحلبوسي إلى إيران حصلت دون علم بعض أعضاء البرلمان
قال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون، في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، إن زيارة رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى إيران حصلت دون علم بقية أعضاء هيئة الرئاسة في... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:34+0000
2022-04-27T12:34+0000
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وأعرب العطواني عن استغرابه من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق للحلبوسي في زيارته إلى إيران، بحسب بيان له نشره موقع "السومرية نيوز".وقال في بيانه: "نستغرب من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في زيارته إلى إيران، حيث المزاجية والمصالح الشخصية على حساب المهنية والاستحقاقات البرلمانية المتمثلة بكل الكتل البرلمانية ذات الثقل السياسي والبرلماني".ووصل الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.وتضمن جدول زيارة الحلبوسي لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.
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ائتلاف دولة القانون العراقي: زيارة الحلبوسي إلى إيران حصلت دون علم بعض أعضاء البرلمان
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قال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون، في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، إن زيارة رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى إيران حصلت دون علم بقية أعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان.
وأعرب العطواني عن استغرابه من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق للحلبوسي في زيارته إلى إيران، بحسب بيان له نشره موقع "السومرية نيوز
".
وقال في بيانه: "نستغرب من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في زيارته إلى إيران، حيث المزاجية والمصالح الشخصية على حساب المهنية والاستحقاقات البرلمانية
المتمثلة بكل الكتل البرلمانية ذات الثقل السياسي والبرلماني".
وأكد البيان أن "هذه الزيارة حصلت دون علم بقية أعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان ونتمنى أن لا تهدف هذه الزيارة إلى تثبيت مصالح شخصية أو المحافظة على المناصب الرئاسية".
ووصل الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ووفقا لبيان البرلمان العراقي، جاء ذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
وتضمن جدول زيارة الحلبوسي لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.