https://arabic.sputniknews.com/20220427/ارتفاع-حاد-لأسعار-الغاز-في-هولندا-بعد-قرار-روسيا-بشأن-الإمدادات-إلى-أوروبا-1061677493.html
ارتفاع حاد لأسعار الغاز في هولندا بعد قرار روسيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا
ارتفاع حاد لأسعار الغاز في هولندا بعد قرار روسيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا
قفزت أسعار الغاز الطبيعي في هولندا بنسبة 24% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان روسيا قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا بسبب مخالفتها شروط الدفع. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:26+0000
2022-04-27T15:26+0000
2022-04-27T15:26+0000
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. تجاوزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" في بورصة "إنتركونتنينتال" 127.5يورو (135 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أبريل/ نيسان، بحسب صحيفة "تيلغراف" الهولندية.تفاقمت أزمة نقص الإمدادات بسبب النقص في السوق الآسيوية المتوترة بالفعل إزاء تقلبات الغاز الطبيعي المسال، والذي لجأت إليه أوروبا أملا في العثور على بديل للإمدادات الروسية، وهو ما يقول خبراء إنه أمر صعب للغاية.أعلنت روسيا اليوم وقف إمدادات الغاز الموجهة إلى بولندا وبلغاريا. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل بشروط الرئيس فلاديمير بوتين أو ستفقد الإمدادات الحيوية.ورفض الكرملين اتهامات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بـ"الابتزاز" بسبب الانتقال إلى مدفوعات الغاز بالروبل، مبديا اختلافه بشكل قاطع مع هذه التصريحات.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/اليورو-يسجل-أدنى-مستوى-في-5-سنوات-بعد-تعليق-روسيا-لإمدادات-الغاز-1061660569.html
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اقتصاد
ارتفاع حاد لأسعار الغاز في هولندا بعد قرار روسيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا
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قفزت أسعار الغاز الطبيعي في هولندا بنسبة 24% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان روسيا قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا بسبب مخالفتها شروط الدفع.
موسكو- سبوتنيك
. تجاوزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" في بورصة "إنتركونتنينتال" 127.5يورو (135 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أبريل/ نيسان، بحسب صحيفة "تيلغراف" الهولندية.
تفاقمت أزمة نقص الإمدادات
بسبب النقص في السوق الآسيوية المتوترة بالفعل إزاء تقلبات الغاز الطبيعي المسال، والذي لجأت إليه أوروبا أملا في العثور على بديل للإمدادات الروسية، وهو ما يقول خبراء إنه أمر صعب للغاية.
أعلنت روسيا اليوم وقف إمدادات الغاز الموجهة إلى بولندا وبلغاريا. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل بشروط الرئيس فلاديمير بوتين أو ستفقد الإمدادات الحيوية.
ورفض الكرملين اتهامات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بـ"الابتزاز" بسبب الانتقال إلى مدفوعات الغاز بالروبل، مبديا اختلافه بشكل قاطع مع هذه التصريحات.