https://arabic.sputniknews.com/20220427/ارتفاع-حالات-الإصابة-بالحصبة-حول-العالم-بنسبة-80-1061678526.html

ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة حول العالم بنسبة 80%

ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة حول العالم بنسبة 80%

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة بالحصبة ارتفعت بنحو 80% في جميع أنحاء العالم هذا العام، محذرة من أن ظهور المرض ينذر باحتمال تفشي أمراض... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T15:54+0000

2022-04-27T15:54+0000

2022-04-27T15:54+0000

منظمة الصحة العالمية

علوم

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وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية في بيان أن جائحة فيروس كورونا أوقفت حملات التطعيم ضد الأمراض الأخرى في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في "عاصفة" يمكن أن تعرض حياة ملايين الأطفال للخطر، بحسب "فرانس برس".سجل أكثر من 17300 حالة إصابة بالحصبة على مستوى العالم في أول شهرين من العام، مقارنة بنحو 9600 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات جديدة من وكالات الأمم المتحدة.وأظهرت البيانات أنه كان هناك 21 حالة تفشي كبيرة ومدمرة للحصبة في الأشهر الـ12 الماضية حتى أبريل/ نيسان، معظمها في أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.وقال كريستوفر غريغوري، كبير مستشاري الصحة في قسم التحصين لدى "يونيسف" لوكالة "فرانس برس"، إن الحصبة هي "أكثر الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات"، فهي غالبا ما تكون بمثابة علامة تحذير.وأضاف: "الحصبة هي ما نسميه المتتبع، أو الكناري في منجم الفحم (إنذار مبكر لحدوث الخطر)، وهذا يوضح لنا بالفعل نقاط الضعف في نظام التحصين".وأشار إلى أن الحمى الصفراء من بين الأمراض التي يمكن أن ترتفع الإصابات بها بعد ذلك، حيث سجل ارتفاع الحالات بالفعل في غرب أفريقيا.وتابع: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن تلك البلدان الأكثر هشاشة، حيث تعاني أنظمة الرعاية الصحية بالفعل؛ ولا يزالون يحاولون التعامل مع تأثيرات كوفيد على رأس هذا التفشي".

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منظمة الصحة العالمية, علوم