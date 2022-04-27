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https://arabic.sputniknews.com/20220427/الأجهزة-الأمنية-البولندية-تعتقل-مواطنين-وأجانب-بدعوى-التجسس-لصالح-روسيا-وبيلاروس-1061659791.html
الأجهزة الأمنية البولندية تعتقل مواطنين وأجانب بدعوى "التجسس" لصالح روسيا وبيلاروس
الأجهزة الأمنية البولندية تعتقل مواطنين وأجانب بدعوى "التجسس" لصالح روسيا وبيلاروس
أعلن المتحدث باسم الوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية، ستانيسلاف جارين، اليوم الأربعاء، توقيف سبعة مواطنين وأجانب بتهمة التجسس لصالح روسيا وبيلاروس؛ وذلك... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:01+0000
2022-04-27T10:01+0000
بولندا
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موسكو- سبوتنيك. وقال جارين للتلفزيون البولندي: "نتعامل مع تكثيف أنشطة التجسس ضد بولندا. ومنذ بداية الحرب، تم اعتقال سبعة مواطنين بولنديين، و أجانب يعملون لصالح المخابرات الروسية و البيلاروسية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد التلفزيون البولندي باعتقال مواطنين روسي وبيلاروسي، بزعم التجسس لصالح الاستخبارات الروسية.ونقل التلفزيون البولندي عن ممثل النيابة العامة البولندية، قوله: "تدل استنتاجات هيئة مكافحة التجسس العسكري، على أنهما قاما بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية"، وقد تم توجيه اتهامات رسمية إلى كليهما.وقضت محكمة بولندية بتوقيف هذين الشخصين لمدة 3 أشهر، حيث يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/بولندا-تعلن-القبض-على-مواطن-روسي-بتهمة-التجسس-1061108764.html
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بولندا

الأجهزة الأمنية البولندية تعتقل مواطنين وأجانب بدعوى "التجسس" لصالح روسيا وبيلاروس

10:01 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / Alik Kepliczوارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Alik Keplicz
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أعلن المتحدث باسم الوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية، ستانيسلاف جارين، اليوم الأربعاء، توقيف سبعة مواطنين وأجانب بتهمة التجسس لصالح روسيا وبيلاروس؛ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال جارين للتلفزيون البولندي: "نتعامل مع تكثيف أنشطة التجسس ضد بولندا. ومنذ بداية الحرب، تم اعتقال سبعة مواطنين بولنديين، و أجانب يعملون لصالح المخابرات الروسية و البيلاروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد التلفزيون البولندي باعتقال مواطنين روسي وبيلاروسي، بزعم التجسس لصالح الاستخبارات الروسية.
ونقل التلفزيون البولندي عن ممثل النيابة العامة البولندية، قوله: "تدل استنتاجات هيئة مكافحة التجسس العسكري، على أنهما قاما بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية"، وقد تم توجيه اتهامات رسمية إلى كليهما.
وقضت محكمة بولندية بتوقيف هذين الشخصين لمدة 3 أشهر، حيث يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
بولندا تعلن القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس
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