الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة ميخائيل فوسكريسينسكي

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بالقرب من مطار دونيتسك، الذي كان موقع قتال عنيف في 2014-2015، تضررت المنازل بشكل خاص.

في الصورة: منزل في قرية أوكتيابورسكي، يأخذ صاحبه ما تبقى بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية.