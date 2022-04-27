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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الإبادة-الجماعية-للمدنيين-في-دونباس-وثائق-مصورة-بعدسة-ميخائيل-فوسكريسينسكي-1061658694.html
الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة ميخائيل فوسكريسينسكي
الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة ميخائيل فوسكريسينسكي
المصور الصحفي في وكالة "سبوتنيك"، ميخائيل فوسكريسنسكي، هو أحد أولئك الذين كانوا في دونباس منذ الأيام الأولى من حرب الثماني سنوات. هذه اللقطات تظهر حقائق... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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фото, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة ميخائيل فوسكريسينسكي

10:15 GMT 27.04.2022
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المصور الصحفي في وكالة "سبوتنيك"، ميخائيل فوسكريسنسكي، هو أحد أولئك الذين كانوا في دونباس منذ الأيام الأولى من حرب الثماني سنوات. هذه اللقطات تظهر حقائق الإبادة الجماعية للسكان المدنيين في دونباس ولقطات الحرب في المنطقة كما رآها فوسكريسنسكي.
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فقدت آلاف العائلات أقاربها في هذه الحرب من أجل الحق في البقاء كروس. في الصورة: سكان منطقة دونيتسك خلال حفل تأبين لأحد مقاتلي الميليشيا، أولكسندر لوبنتس، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي توفي في 24 أبريل/ نيسان أثناء قصف الجيش الأوكراني لنقطة تفتيش.

فقدت آلاف العائلات أقاربها في هذه الحرب من أجل الحق في البقاء كروس. في الصورة: سكان منطقة دونيتسك خلال حفل تأبين لأحد مقاتلي الميليشيا، أولكسندر لوبنتس، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي توفي في 24 أبريل/ نيسان أثناء قصف الجيش الأوكراني لنقطة تفتيش. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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فقدت آلاف العائلات أقاربها في هذه الحرب من أجل الحق في البقاء كروس. في الصورة: سكان منطقة دونيتسك خلال حفل تأبين لأحد مقاتلي الميليشيا، أولكسندر لوبنتس، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي توفي في 24 أبريل/ نيسان أثناء قصف الجيش الأوكراني لنقطة تفتيش.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

خراطيش قذائف على المنطقة المحصنة المدمرة لقوات الأمن الأوكرانية على أطراف مدينة دبالتسيفي. هذه هي القذائف التي استخدمتها أوكرانيا لقصف مدن دونباس لمدة ثماني سنوات.

خراطيش قذائف على المنطقة المحصنة المدمرة لقوات الأمن الأوكرانية على أطراف مدينة دبالتسيفي. هذه هي القذائف التي استخدمتها أوكرانيا لقصف مدن دونباس لمدة ثماني سنوات. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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خراطيش قذائف على المنطقة المحصنة المدمرة لقوات الأمن الأوكرانية على أطراف مدينة دبالتسيفي. هذه هي القذائف التي استخدمتها أوكرانيا لقصف مدن دونباس لمدة ثماني سنوات.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

بالقرب من مطار دونيتسك، الذي كان موقع قتال عنيف في 2014-2015، تضررت المنازل بشكل خاص.

في الصورة: منزل في قرية أوكتيابورسكي، يأخذ صاحبه ما تبقى بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية.

بالقرب من مطار دونيتسك، الذي كان موقع قتال عنيف في 2014-2015، تضررت المنازل بشكل خاص.في الصورة: منزل في قرية أوكتيابورسكي، يأخذ صاحبه ما تبقى بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

بالقرب من مطار دونيتسك، الذي كان موقع قتال عنيف في 2014-2015، تضررت المنازل بشكل خاص.

في الصورة: منزل في قرية أوكتيابورسكي، يأخذ صاحبه ما تبقى بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

فقدت بعض العائلات جميع ممتلكاتها نتيجة القصف وأجبرت ليس فقط على الاختباء في الملاجئ بل والعيش فيها بشكل دائم.

فقدت بعض العائلات جميع ممتلكاتها نتيجة القصف وأجبرت ليس فقط على الاختباء في الملاجئ بل والعيش فيها بشكل دائم. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

فقدت بعض العائلات جميع ممتلكاتها نتيجة القصف وأجبرت ليس فقط على الاختباء في الملاجئ بل والعيش فيها بشكل دائم.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

الجوع ونقص الماء والدفء والأدوية. في ظل هذه الظروف، عاش أناس مسالمون، ليس لديهم مكان يذهبون إليه. واضطر كبار السن إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على بعض الطعام على الأقل، مخاطرين بنيران قذائف الهاون من القوات الأوكرانية المسلحة، الذين كانوا يقصفون المدنيين الذين يستلمون المساعدات الإنسانية.

في الصورة: أحد سكان دبالتسيف يتلقى الخبز من ميليشيا دونباس، فبراير/ شباط 2015.

الجوع ونقص الماء والدفء والأدوية. في ظل هذه الظروف، عاش أناس مسالمون، ليس لديهم مكان يذهبون إليه. واضطر كبار السن إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على بعض الطعام على الأقل، مخاطرين بنيران قذائف الهاون من القوات الأوكرانية المسلحة، الذين كانوا يقصفون المدنيين الذين يستلمون المساعدات الإنسانية.في الصورة: أحد سكان دبالتسيف يتلقى الخبز من ميليشيا دونباس، فبراير/ شباط 2015. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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الجوع ونقص الماء والدفء والأدوية. في ظل هذه الظروف، عاش أناس مسالمون، ليس لديهم مكان يذهبون إليه. واضطر كبار السن إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على بعض الطعام على الأقل، مخاطرين بنيران قذائف الهاون من القوات الأوكرانية المسلحة، الذين كانوا يقصفون المدنيين الذين يستلمون المساعدات الإنسانية.

في الصورة: أحد سكان دبالتسيف يتلقى الخبز من ميليشيا دونباس، فبراير/ شباط 2015.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

في 11 فبراير/ شباط 2015، أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية المستشفى رقم 20 في دونيتسك. تم الإبلاغ عن ذلك إلى وكالة أنباء دونيتسك من خلال الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية. أصابت القذائف قسم الأعصاب ومعمل أخذ عينات الدم. واستقبلت ممرضة وسبعة اشخاص الجرحى الذين أصيبوا بشظايا في قسم المخ والأعصاب. وقُتل رجل كان يعبر الجسر قرب المستشفى وقت القصف.

في الصورة: موظف يفحص الأضرار في مستشفى المدينة رقم 20 في دونيتسك.

في 11 فبراير/ شباط 2015، أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية المستشفى رقم 20 في دونيتسك. تم الإبلاغ عن ذلك إلى وكالة أنباء دونيتسك من خلال الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية. أصابت القذائف قسم الأعصاب ومعمل أخذ عينات الدم. واستقبلت ممرضة وسبعة اشخاص الجرحى الذين أصيبوا بشظايا في قسم المخ والأعصاب. وقُتل رجل كان يعبر الجسر قرب المستشفى وقت القصف.في الصورة: موظف يفحص الأضرار في مستشفى المدينة رقم 20 في دونيتسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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الذهاب إلى بنك الصور

في 11 فبراير/ شباط 2015، أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية المستشفى رقم 20 في دونيتسك. تم الإبلاغ عن ذلك إلى وكالة أنباء دونيتسك من خلال الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية. أصابت القذائف قسم الأعصاب ومعمل أخذ عينات الدم. واستقبلت ممرضة وسبعة اشخاص الجرحى الذين أصيبوا بشظايا في قسم المخ والأعصاب. وقُتل رجل كان يعبر الجسر قرب المستشفى وقت القصف.

في الصورة: موظف يفحص الأضرار في مستشفى المدينة رقم 20 في دونيتسك.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

أُجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم وإجلائهم، معظمهم من النساء والأطفال، الذين فروا إلى مناطق آمنة وإلى روسيا.

في الصورة: الأب يودع ابنه الذي يغادر إلى روسيا من دونيتسك مع لاجئين آخرين.

أُجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم وإجلائهم، معظمهم من النساء والأطفال، الذين فروا إلى مناطق آمنة وإلى روسيا. في الصورة: الأب يودع ابنه الذي يغادر إلى روسيا من دونيتسك مع لاجئين آخرين. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

أُجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم وإجلائهم، معظمهم من النساء والأطفال، الذين فروا إلى مناطق آمنة وإلى روسيا.

في الصورة: الأب يودع ابنه الذي يغادر إلى روسيا من دونيتسك مع لاجئين آخرين.

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