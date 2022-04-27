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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الإدارة-الأمريكية-تصادق-على-مشروعين-جديدين-لتصدير-الغاز-الطبيعي-1061686944.html
الإدارة الأمريكية تصادق على مشروعين جديدين لتصدير الغاز الطبيعي
الإدارة الأمريكية تصادق على مشروعين جديدين لتصدير الغاز الطبيعي
أكدت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة بلادها وافقت على تصدير 500 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال، يوميا، من مشروعين لتصدير الغاز... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T21:49+0000
2022-04-27T21:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
فلاديمير بوتين
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واشنطن، 27 أبريل - سبوتنيك. ونشرت الوزارة الأمريكية بيانا أصدرت من خلاله اليوم أمرين طويلي الأجل، يسمحان بصادرات 0.5 مليار قدم مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بشكل يومي، وذلك من مشروعين لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الأول في ولاية تكساس والآخر في لويزيانا.وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، على خلفية إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، من أجل حماية إقليم دونباس، حيث استهدفت تلك العقوبات الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، دفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، غير مرة، أنه يسعى لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الغاز الروسي، إلا أن التكتل لم يتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية في هذا الصدد.ويذكر أن الرئيس بوتين قد وقع مرسوما بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، وذلك ردا على العقوبات الغربية التي جاءت على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قالت دافنا ماغنوسون، المتحدثة باسم رابطة الصناعيين في الولايات المتحدة الأمريكية: "كنا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال أزمة الطاقة، ونؤكد استعدادنا لمساعدة عملائنا. هذا الشتاء، استخدمنا جميع فرص التصدير لدينا، ونقوم الآن بزيادة الإنتاج من خلال التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الطاقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/واشنطن-نتواصل-مع-بولندا-وبلغاريا-بعد-قطع-روسيا-إمدادات-الغاز-1061685924.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, فلاديمير بوتين

الإدارة الأمريكية تصادق على مشروعين جديدين لتصدير الغاز الطبيعي

21:49 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكدت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة بلادها وافقت على تصدير 500 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال، يوميا، من مشروعين لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة.
واشنطن، 27 أبريل - سبوتنيك. ونشرت الوزارة الأمريكية بيانا أصدرت من خلاله اليوم أمرين طويلي الأجل، يسمحان بصادرات 0.5 مليار قدم مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بشكل يومي، وذلك من مشروعين لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الأول في ولاية تكساس والآخر في لويزيانا.
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
واشنطن: نتواصل مع بولندا وبلغاريا بعد قطع روسيا إمدادات الغاز
20:52 GMT
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، على خلفية إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، من أجل حماية إقليم دونباس، حيث استهدفت تلك العقوبات الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، دفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.
ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، غير مرة، أنه يسعى لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الغاز الروسي، إلا أن التكتل لم يتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية في هذا الصدد.
ويذكر أن الرئيس بوتين قد وقع مرسوما بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، وذلك ردا على العقوبات الغربية التي جاءت على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قالت دافنا ماغنوسون، المتحدثة باسم رابطة الصناعيين في الولايات المتحدة الأمريكية: "كنا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال أزمة الطاقة، ونؤكد استعدادنا لمساعدة عملائنا. هذا الشتاء، استخدمنا جميع فرص التصدير لدينا، ونقوم الآن بزيادة الإنتاج من خلال التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الطاقة".
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:49 GMT
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