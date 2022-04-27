https://arabic.sputniknews.com/20220427/الإدارة-الأمريكية-تصادق-على-مشروعين-جديدين-لتصدير-الغاز-الطبيعي-1061686944.html

الإدارة الأمريكية تصادق على مشروعين جديدين لتصدير الغاز الطبيعي

الإدارة الأمريكية تصادق على مشروعين جديدين لتصدير الغاز الطبيعي

أكدت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة بلادها وافقت على تصدير 500 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال، يوميا، من مشروعين لتصدير الغاز... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T21:49+0000

2022-04-27T21:49+0000

2022-04-27T21:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

فلاديمير بوتين

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واشنطن، 27 أبريل - سبوتنيك. ونشرت الوزارة الأمريكية بيانا أصدرت من خلاله اليوم أمرين طويلي الأجل، يسمحان بصادرات 0.5 مليار قدم مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بشكل يومي، وذلك من مشروعين لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الأول في ولاية تكساس والآخر في لويزيانا.وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، على خلفية إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، من أجل حماية إقليم دونباس، حيث استهدفت تلك العقوبات الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، دفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، غير مرة، أنه يسعى لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الغاز الروسي، إلا أن التكتل لم يتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية في هذا الصدد.ويذكر أن الرئيس بوتين قد وقع مرسوما بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، وذلك ردا على العقوبات الغربية التي جاءت على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قالت دافنا ماغنوسون، المتحدثة باسم رابطة الصناعيين في الولايات المتحدة الأمريكية: "كنا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال أزمة الطاقة، ونؤكد استعدادنا لمساعدة عملائنا. هذا الشتاء، استخدمنا جميع فرص التصدير لدينا، ونقوم الآن بزيادة الإنتاج من خلال التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الطاقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/واشنطن-نتواصل-مع-بولندا-وبلغاريا-بعد-قطع-روسيا-إمدادات-الغاز-1061685924.html

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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, فلاديمير بوتين