https://arabic.sputniknews.com/20220427/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-إلغاء-جميع-الرسوم-الجمركية-على-الصادرات-الأوكرانية-1061667635.html

الاتحاد الأوروبي يقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية

اقترح الاتحاد الأوروبي إلغاء جميع الرسوم الجمركية ومتطلبات الحصص المتبقية مؤقتًا على الصادرات الأوكرانية في محاولة لتعزيز اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T12:30+0000

2022-04-27T12:30+0000

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ويتضمن الاقتراح أيضًا الإلغاء المؤقت للتعريفات والحصص الحالية على الصلب والسلع الصناعية والمنتجات الزراعية التي لا تغطيها حاليا اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وفقا لموقع "bloombergquint".وقال رئيس التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في بيان اليوم الأربعاء: "لم يسبق أن نفذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الإجراءات لتحرير التجارة، والتي لم يسبق لها مثيل: منح أوكرانيا صفر تعريفة جمركية، وحصة صفرية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "منذ بداية العدوان الروسي، أعطى الاتحاد الأوروبي الأولوية لأهمية استمرار الاقتصاد الأوكراني".وأبرمت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2016، والتي ألغت معظم الحواجز التجارية بين البلدين. وبموجب هذه الإجراءات، من المقرر إلغاء بعض التعريفات والحصص على عدة فئات من السلع بمرور الوقت أو استبعادها من الاتفاقية، حيث يقترح الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي رفع هذه القيود مؤقتا. وسيحتاج الاقتراح إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الـ 27 والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لأوكرانيا حيث استحوذ على أكثر من 40% من تجارتها في عام 2019. وبلغ إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا 43.3 مليار يورو (46 مليار دولار) في عام 2019، وبلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 19.1 مليار يورو في عام 2019. وتعتبر منتجات الحديد والصلب والزراعية من بين الصادرات الرئيسية للبلاد.وكان قد أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الأوكراني سيتقلص بأكثر من 40% بسبب الحرب، مع تضرر التدفقات التجارية بشكل خاص بسبب قيام روسيا بإغلاق موانئ البلاد، بحسب الموقع.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-بحاجة-إلى-إعادة-تنظيم-العلاقات-1061643645.html

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