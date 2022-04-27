https://arabic.sputniknews.com/20220427/البحرين-الثالثة-عالميا-والثانية-إقليميا-في-التمويل-الإسلامي-1061660711.html
البحرين الثالثة عالميا والثانية إقليميا في التمويل الإسلامي
البحرين الثالثة عالميا والثانية إقليميا في التمويل الإسلامي
أعلنت مؤسسة دراسات اقتصادية عن احتلال مملكة البحرين المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالميا... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:10+0000
2022-04-27T10:10+0000
2022-04-27T10:10+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وأصدرت مؤسسة "دينار ستاندارد" المتخصصة بإجراء البحوث والاستشارات التنموية تقريرا سنويا لواقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022، وجاء فيه أن البحرين جاءت في المرتبة الثالثة عالميا والثانية في التمويل الإسلامي.وبحسب التقرير، يتم قياس واقع التطور والتنمية للاقتصادات الإسلامية في 81 دولة في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار للتشريعات المتوافقة مع الشريعة في البلد، ومستوى الوعي، وانتشار الابتكار، وحجم الاستثمارات والإنفاق بحسب معايير التمويل الإسلامي، وتوافر الأغذية الحلال، والسياحة العائلية. وكانت البحرين قد حصلت على المرتبة الثامنة عالميا في أصول التمويل الإسلامي في عام 2020 بقيمة أصول تبلغ 102.1 مليار دولار أمريكي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
البحرين الثالثة عالميا والثانية إقليميا في التمويل الإسلامي
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أعلنت مؤسسة دراسات اقتصادية عن احتلال مملكة البحرين المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالميا في التمويل الإسلامي.
وأصدرت مؤسسة "دينار ستاندارد" المتخصصة بإجراء البحوث والاستشارات التنموية تقريرا سنويا
لواقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022، وجاء فيه أن البحرين جاءت في المرتبة الثالثة عالميا والثانية في التمويل الإسلامي.
وبحسب التقرير، يتم قياس واقع التطور والتنمية للاقتصادات الإسلامية في 81 دولة في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار للتشريعات المتوافقة مع الشريعة في البلد، ومستوى الوعي، وانتشار الابتكار، وحجم الاستثمارات والإنفاق بحسب معايير التمويل الإسلامي، وتوافر الأغذية الحلال، والسياحة العائلية.
وكانت البحرين قد حصلت على المرتبة الثامنة عالميا في أصول التمويل الإسلامي في عام 2020 بقيمة أصول تبلغ 102.1 مليار دولار أمريكي.