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https://arabic.sputniknews.com/20220427/البحرين-الثالثة-عالميا-والثانية-إقليميا-في-التمويل-الإسلامي-1061660711.html
البحرين الثالثة عالميا والثانية إقليميا في التمويل الإسلامي
البحرين الثالثة عالميا والثانية إقليميا في التمويل الإسلامي
أعلنت مؤسسة دراسات اقتصادية عن احتلال مملكة البحرين المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬والمرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬عالميا‭... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:10+0000
2022-04-27T10:10+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وأصدرت مؤسسة "دينار ستاندارد" المتخصصة بإجراء البحوث والاستشارات التنموية تقريرا سنويا لواقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022، وجاء فيه أن البحرين جاءت في المرتبة الثالثة عالميا والثانية في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي.وبحسب‭ ‬التقرير، يتم قياس‭ ‬واقع‭ ‬التطور‭ ‬والتنمية‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬81‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار‭ ‬للتشريعات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬ومستوى‭ ‬الوعي،‭ ‬وانتشار‭ ‬الابتكار،‭ ‬وحجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والإنفاق‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وتوافر‭ ‬الأغذية‭ ‬الحلال،‭ ‬والسياحة‭ ‬العائلية‭.‬‭ ‬وكانت‭ ‬البحرين قد حصلت‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬الثامنة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬أصول‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي في عام‭ ‬2020‭ ‬بقيمة‭ ‬أصول‭ ‬تبلغ‭ ‬102‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬
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العالم العربي, اقتصاد

البحرين الثالثة عالميا والثانية إقليميا في التمويل الإسلامي

10:10 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Edward Peskov / الذهاب إلى بنك الصورالمنامة
المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Edward Peskov
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أعلنت مؤسسة دراسات اقتصادية عن احتلال مملكة البحرين المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬والمرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي.
وأصدرت مؤسسة "دينار ستاندارد" المتخصصة بإجراء البحوث والاستشارات التنموية تقريرا سنويا لواقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022، وجاء فيه أن البحرين جاءت في المرتبة الثالثة عالميا والثانية في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي.
وبحسب‭ ‬التقرير، يتم قياس‭ ‬واقع‭ ‬التطور‭ ‬والتنمية‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬81‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار‭ ‬للتشريعات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬ومستوى‭ ‬الوعي،‭ ‬وانتشار‭ ‬الابتكار،‭ ‬وحجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والإنفاق‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وتوافر‭ ‬الأغذية‭ ‬الحلال،‭ ‬والسياحة‭ ‬العائلية‭.‬
‭ ‬وكانت‭ ‬البحرين قد حصلت‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬الثامنة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬أصول‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي في عام‭ ‬2020‭ ‬بقيمة‭ ‬أصول‭ ‬تبلغ‭ ‬102‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬
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