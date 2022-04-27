https://arabic.sputniknews.com/20220427/البنتاغون-قضية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-لم-يتم-بحثها-الآن-1061663265.html

البنتاغون: قضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم يتم بحثها الآن

البنتاغون: قضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم يتم بحثها الآن

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، يوم أمس الثلاثاء، أنه "لا يتم حاليًا النظر في مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو". 27.04.2022, سبوتنيك عربي

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وردا على سؤال حول ما إذا كان ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمكانية انضمام البلاد إلى "الناتو"، قال أوستن إنه "لا يرغب في التكهن بهذا الموضوع".في وقت سابق مساء أمس، بعد المشاورات التي أجريت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا بشأن تقديم المساعدة العسكرية الغربية إلى كييف، اعترف أوستن بأن أوكرانيا ستواصل السعي للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي.قد يهمك أيضا - الخارجية الأمريكية: مهتمون للغاية بما تفعله روسيا ولكن لا نرى سببا لتغيير "تموضعنا النووي"صرح زيلينسكي مرارًا وتكرارًا أن أوكرانيا مستعدة للتباحث مع روسيا في مسألة رفض الانضمام إلى الناتو ووضع شبه جزيرة القرم بعد وقف "الأعمال العدائية وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية"، على حد قوله.تبنت قمة الناتو في بوخارست في أبريل/ نيسان 2008، بيانًا سياسيًا يفيد بأن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان في النهاية عضوين في الناتو، لكنها رفضت تقديم خطة عمل العضوية لكلا البلدين، وهي الخطوة الأولى في الإجراءات القانونية للانضمام إلى المنظمة. في فبراير/ شباط 2019، وافق البرلمان الأوكراني على تعديلات على الدستور، حددت تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، بصياغة حول "عدم رجوع المسار الأوروبي الأطلسي".اقرأ أيضا - لماذا لا يتحدث البنتاغون عن "هزيمة" روسيا

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