https://arabic.sputniknews.com/20220427/الجزائر-تهدد-إسبانيا-بفسخ-عقد-الغاز-إذا-قامت-بإعادة-توجيهه-إلى-جهة-أخرى-1061681994.html
الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ عقد الغاز إذا قامت بإعادة توجيهه إلى جهة أخرى
الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ عقد الغاز إذا قامت بإعادة توجيهه إلى جهة أخرى
حذرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، إسبانيا بأنها ستقوم بفسخ التعاقد معها فيما يتعلق بإرسال الغاز، إذا قامت بإعادة توجيه الغاز الجزائري "لأي... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T18:06+0000
2022-04-27T18:06+0000
2022-04-27T18:06+0000
العالم العربي
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، "كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجه إلى إسبانيا، لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد يعتبر إخلالا بأحد بنوده"، مضيفة، "أي وجهة للغاز الجزائري غير منصوص عليها في العقد قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط سونطراك بزبائنها الإسبان".وكانت إسبانيا، قد أكدت أمس، أنها لا تريد تأجيج "خلافات عقيمة" مع الجزائر، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.وحين سُئل الوزير عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اعتبر موقف إسبانيا الجديد تجاه قضية الصحراء "غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا" وأن هذا الموقف "غيّر كل شيء"، قال:من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية.جدير بالذكر أن ربع الغاز الذي استوردته إسبانيا في الربع الأول من العام كان مصدره الجزائر.
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العالم العربي, الجزائر, اقتصاد
الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ عقد الغاز إذا قامت بإعادة توجيهه إلى جهة أخرى
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حذرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، إسبانيا بأنها ستقوم بفسخ التعاقد معها فيما يتعلق بإرسال الغاز، إذا قامت بإعادة توجيه الغاز الجزائري "لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد" بين البلدين، وذلك بعدما أعلنت مدريد بدء التدفق العكسي للغاز غدا أو بعد غد عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
الجزائر - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، "كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجه إلى إسبانيا، لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد يعتبر إخلالا بأحد بنوده"، مضيفة، "أي وجهة للغاز الجزائري غير منصوص عليها في العقد قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط سونطراك بزبائنها الإسبان".
وأشار البيان إلى أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، "تلقى اليوم بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي". وبحسب الوزيرة الإسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا.
وكانت إسبانيا، قد أكدت أمس، أنها لا تريد تأجيج "خلافات عقيمة" مع الجزائر
، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو، يوم الاثنين: "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وحين سُئل الوزير عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اعتبر موقف إسبانيا الجديد تجاه قضية الصحراء
"غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا" وأن هذا الموقف "غيّر كل شيء"، قال:
من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز
الجزائري واحترام العقود الدولية.
ورد المبعوث الجزائري الخاص حول الصحراء والمغرب العربي عمار بلاني، الاثنين، معتبرا أن تصريحات ألباريس "مؤسفة وغير مقبولة... لن تسهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها"، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محليّة.
جدير بالذكر أن ربع الغاز الذي استوردته إسبانيا في الربع الأول من العام كان مصدره الجزائر.