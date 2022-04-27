https://arabic.sputniknews.com/20220427/الجزائر-تهدد-إسبانيا-بفسخ-عقد-الغاز-إذا-قامت-بإعادة-توجيهه-إلى-جهة-أخرى-1061681994.html

الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ عقد الغاز إذا قامت بإعادة توجيهه إلى جهة أخرى

الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ عقد الغاز إذا قامت بإعادة توجيهه إلى جهة أخرى

حذرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، إسبانيا بأنها ستقوم بفسخ التعاقد معها فيما يتعلق بإرسال الغاز، إذا قامت بإعادة توجيه الغاز الجزائري "لأي... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T18:06+0000

2022-04-27T18:06+0000

2022-04-27T18:06+0000

العالم العربي

الجزائر

اقتصاد

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الجزائر - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، "كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجه إلى إسبانيا، لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد يعتبر إخلالا بأحد بنوده"، مضيفة، "أي وجهة للغاز الجزائري غير منصوص عليها في العقد قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط سونطراك بزبائنها الإسبان".وكانت إسبانيا، قد أكدت أمس، أنها لا تريد تأجيج "خلافات عقيمة" مع الجزائر، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.وحين سُئل الوزير عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اعتبر موقف إسبانيا الجديد تجاه قضية الصحراء "غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا" وأن هذا الموقف "غيّر كل شيء"، قال:من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية.جدير بالذكر أن ربع الغاز الذي استوردته إسبانيا في الربع الأول من العام كان مصدره الجزائر.

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