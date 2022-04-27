https://arabic.sputniknews.com/20220427/الجيش-اللبناني-يعلن-تحرير-أحد-أفراد-طاقم-مسلسل-مصري-بعملية-خاصة-1061667749.html

الجيش اللبناني يعلن تحرير أحد أفراد طاقم مسلسل مصري بعملية خاصة

الجيش اللبناني يعلن تحرير أحد أفراد طاقم مسلسل مصري بعملية خاصة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تحرير أحد أفراد طاقم مسلسل مصري، الذي تم اختطافه في 16 أبريل/نيسان الجاري في منطقة الطيبة في بعلبك أثناء التصوير. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T12:32+0000

2022-04-27T12:32+0000

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وحسب بيان قيادة الجيش اللبناني، فقد تم تحرير المواطن المصري صادق رولي صادق جبرائيل، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "بطلوع الروح" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية من الإفراج عن صادق، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.ووجهت الشركة المنتجة بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي الشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.يذكر أن أحد أفراد طاقم عمل المسلسل التلفزيوني "بطلوع الروح" قد تعرض للاختطاف، وذلك مع بداية عرض أولي ‏حلقاته في شهر رمضان.‏وكشفت بطلة المسلسل الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أن المختطف هو محاسب الشركة، وكان المختطفون يعلمون أن معه أموالا، فاعترضوا طريقه وأطلقوا النار على السيارة التي كان يتواجد بها، واختطفوه.ومسلسل "بطلوع الروح" يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.وتدور أحداث المسلسل حول "روح"، التي تذهب إلى الرقة حيث مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا)، عبر خديعة تتعرض لها، وتعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/تفاصيل-اختطاف-أحد-العاملين-في-مسلسل-يتناول-جرائم-داعش-بالتزامن-مع-بداية-عرضه-1061281902.html

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