https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحشد-الشعبي-العراقي-يخص-سبوتنيك-بتفاصيل-عمليات-الإرادة-الصلبة-ضد-داعش-الإرهابي-1061658012.html
الحشد الشعبي العراقي يخص "سبوتنيك" بتفاصيل عمليات الإرادة الصلبة ضد "داعش" الإرهابي
الحشد الشعبي العراقي يخص "سبوتنيك" بتفاصيل عمليات الإرادة الصلبة ضد "داعش" الإرهابي
أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ عمليات استباقية ضد التنظيم الإرهابي "داعش" تشارك فيها القوات الأمنية العراقية من جيش وحشد... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:26+0000
2022-04-27T09:26+0000
2022-04-27T09:26+0000
العالم العربي
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ومن جهته، قال رئيس معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ياسر حسين العيساوي، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن "عمليات الإرادة الصلبة انطلقت بعد ورود معلومات استخباراتية حصلت عليها أجهزة الاستخبارات العراقية والتي تفيد عن نية تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية ودول عدة) نقل عدد من الانتحاريّين والعجلات المفخّخة إلى المدن العراقية خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بهدف تعكير صفو المواطنين".وأضاف: "تمكنت بالفعل قواتنا من تدمير مضافات وأماكن الدعم اللوجستي والتي كان يستخدمها العدو، بالإضافة إلى تدمير عجلة مفخّخة كانت معدة للتفجير، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم للتتحقيق والقضاء، كما نجحت قواتنا الأمنية في إجهاض مخطط الإرهاب ومنع دخول عناصره إلى المدن العراقية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الحشد الشعبي العراقي يخص "سبوتنيك" بتفاصيل عمليات الإرادة الصلبة ضد "داعش" الإرهابي
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أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ عمليات استباقية ضد التنظيم الإرهابي "داعش" تشارك فيها القوات الأمنية العراقية من جيش وحشد شعبي وقوات رد سريع والطيران الجوي وغيرها.
ومن جهته، قال رئيس معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ياسر حسين العيساوي، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن "عمليات الإرادة الصلبة انطلقت بعد ورود معلومات استخباراتية حصلت عليها أجهزة الاستخبارات العراقية والتي تفيد عن نية تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية ودول عدة) نقل عدد من الانتحاريّين والعجلات المفخّخة إلى المدن العراقية خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بهدف تعكير صفو المواطنين".
وأضاف: "تمكنت بالفعل قواتنا من تدمير مضافات وأماكن الدعم اللوجستي والتي كان يستخدمها العدو، بالإضافة إلى تدمير عجلة مفخّخة كانت معدة للتفجير، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم للتتحقيق والقضاء، كما نجحت قواتنا الأمنية في إجهاض مخطط الإرهاب ومنع دخول عناصره إلى المدن العراقية".