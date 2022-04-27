https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-تواصلان-تبادل-الاتهامات-بخرق-الهدنة-الأممية-1061687399.html

الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تواصلان تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الأممية

الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تواصلان تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الأممية

تبادلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، الاتهامات باستمرار خرق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T23:09+0000

2022-04-27T23:09+0000

2022-04-27T23:09+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، إن "القوات رصدت 74 خرقاً للهدنة يوم الثلاثاء، منها 31 خرقاً في جبهات محور تعز [جنوب غربي اليمن]، و16 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحَيس جنوب الحديدة [غرب البلاد]، و13 خرقاً في جبهات غرب حجة [شمال غربي]، و11 خرقاً في جبهات بمحافظة مأرب [شمال شرقي]، و3 خروقات في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف [الحدودية مع السعودية]".وأضاف أن "الجيش أحبط محاولات تسلل نفّذتها مجاميع للحوثيين باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي أطراف شَمير [محافظة تعز] وإلى مناطق جنوب الجَراحي بمحور حَيس [محافظة الحديدة]"، مشيراً إلى "مضاعفة الحوثيين استحداث مواقع وخنادق جنوب وغرب مأرب، وفي مناطق بمحور حَيس، وفي جبهة حرض غرب حجة".في المقابل، اتهمت جماعة الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني المدعوم منه، بارتكاب 97 خرقاً للهدنة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة الحوثيين، أن "الخروقات تمثلت في 36 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، والحديدة، وعملية تسلل باتجاه مواقع عسكرية في قرية الرفصة بمديرية الصلو في تعز".وأشارت إلى:ويوم الاثنين الماضي، اتهم الجيش اليمني، جماعة الحوثيين بتنفيذ 1924 خرقاً للهدنة الأممية منذ سريانها مطلع الشهر الجاري.وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان غروندبرغ دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، الاتهامات بارتكاب خروقات لها.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-اليمني-وأنصار-الله-تتبادلان-الاتهامات-بخرق-هدنة-الأمم-المتحدة-في-أسبوعها-الثالث-1061505301.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله