https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحلبوسي-البرلمان-العراقي-يعد-مشروعا-لتجريم-التعاون-والعلاقات-مع-إسرائيل-1061680194.html

الحلبوسي: البرلمان العراقي يعد مشروعا لتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل

الحلبوسي: البرلمان العراقي يعد مشروعا لتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان العراقي يعد مشروعا لتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T16:53+0000

2022-04-27T16:53+0000

2022-04-27T16:53+0000

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وجاءت تصريحات الحلبوسي خلال لقائه مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الأربعاء.وأكدت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أنه في إشارة إلى النهج المعادي لإسرائيل من الجانب العراقي، حكومة وشعبا، أوضح الحلبوسي أن البرلمان العراقي يعد مشروع قانون يقضي بتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل، وذلك للحيلولة دون أي تحرك محتمل في هذا المسار.وفي السياق نفسه، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت الماضي، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بهدف التصويت عليه في البرلمان العراقي.ونشر الصدر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/أكبر-تحالف-في-البرلمان-العراقي-يتقدم-بمقترح-يجرم-التطبيع-مع-إسرائيل-فيديو-1061557721.html

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