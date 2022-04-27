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الحلبوسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
الحلبوسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:34+0000
2022-04-27T10:34+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني استقبل الحلبوسي والوفد المرافق له، الذين يقومون بزيارة العاصمة طهران.وشملت مباحثات الجانبين بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والعديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.وجاءت زيارة الحلبوسي إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي عقد مباحثات ثنائية معه قبل لقاء الرئيس الإيراني.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, إيران

الحلبوسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران

10:34 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني استقبل الحلبوسي والوفد المرافق له، الذين يقومون بزيارة العاصمة طهران.
وشملت مباحثات الجانبين بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والعديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجاءت زيارة الحلبوسي إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي عقد مباحثات ثنائية معه قبل لقاء الرئيس الإيراني.
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