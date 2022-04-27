https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحلبوسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-في-طهران-1061661353.html
الحلبوسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
الحلبوسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:34+0000
2022-04-27T10:34+0000
2022-04-27T10:34+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
إيران
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني استقبل الحلبوسي والوفد المرافق له، الذين يقومون بزيارة العاصمة طهران.وشملت مباحثات الجانبين بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والعديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.وجاءت زيارة الحلبوسي إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي عقد مباحثات ثنائية معه قبل لقاء الرئيس الإيراني.
إيران
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, إيران
الحلبوسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
تابعنا عبر
أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء
العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني استقبل الحلبوسي والوفد المرافق له، الذين يقومون بزيارة العاصمة طهران
.
وشملت مباحثات الجانبين بحث علاقات التعاون
الثنائي بين البلدين والعديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجاءت زيارة الحلبوسي إلى طهران تلبية لدعوة رسمية
من محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي عقد مباحثات ثنائية معه قبل لقاء الرئيس الإيراني.