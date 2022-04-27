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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ستواصل-فرض-عقوبات-على-روسيا-خلال-الأسابيع-المقبلة--1061685095.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل فرض عقوبات على روسيا خلال الأسابيع المقبلة
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل فرض عقوبات على روسيا خلال الأسابيع المقبلة
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على روسيا في الأسابيع المقبلة، طالما لم توقف عمليتها في أوكرانيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T20:15+0000
2022-04-27T20:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، "سنواصل توقيع العقوبات في الأسابيع المقبلة، طالما لم توقف روسيا عمليتها (في أوكرانيا)".وشدد الوزير أن وزارة الخارجية تعمل مع وزارتي العدل والخزانة لمعرفة كيفية التجميد الفعال ومصادرة الأصول الروسية.وزار بلينكن وأوستن كييف يوم الأحد للقاء فلاديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير.وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في حمايتهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة، التي تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الطيار-الروسي-العائد-من-أمريكا-تعرضت-للتعذيب-صحتي-ليست-جيدة-فيديو--1061683799.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل فرض عقوبات على روسيا خلال الأسابيع المقبلة

20:15 GMT 27.04.2022
© AP Photo / Susan Walshنائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على روسيا في الأسابيع المقبلة، طالما لم توقف عمليتها في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، "سنواصل توقيع العقوبات في الأسابيع المقبلة، طالما لم توقف روسيا عمليتها (في أوكرانيا)".
وشدد الوزير أن وزارة الخارجية تعمل مع وزارتي العدل والخزانة لمعرفة كيفية التجميد الفعال ومصادرة الأصول الروسية.
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تأتي تصريحات بلينكن في أعقاب زيارة قام بها إلى أوكرانيا، قبل أيام، برفقة ووزير الدفاع لويد أوستن.
وزار بلينكن وأوستن كييف يوم الأحد للقاء فلاديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير.
وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في حمايتهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة، التي تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا.
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