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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يرى-الوضع-في-آزوفستال-بأنه-ورقة-رابحة-في-جعبته-1061653768.html
الخارجية الروسية: زيلينسكي يرى الوضع في "آزوفستال" بأنه "ورقة رابحة في جعبته"
الخارجية الروسية: زيلينسكي يرى الوضع في "آزوفستال" بأنه "ورقة رابحة في جعبته"
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T06:50+0000
2022-04-27T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الموقف من خلال استخدام الأشخاص هناك في جميع الحالات الممكنة لمصلحته الخاصة"، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، فظيعة، دموية، لكن حسب فهمه، هذه بطاقة "يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الخارجية-الروسية-الوضع-في-بريدنيستروفيه-صعب-للغاية-وحالة-الطوارئ-مبررة-تماما---1061638613.html
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العالم, روسيا, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية: زيلينسكي يرى الوضع في "آزوفستال" بأنه "ورقة رابحة في جعبته"

06:50 GMT 27.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ "ورقة رابحة في جعبته".
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الموقف من خلال استخدام الأشخاص هناك في جميع الحالات الممكنة لمصلحته الخاصة"، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، فظيعة، دموية، لكن حسب فهمه، هذه بطاقة "يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
الخارجية الروسية: الوضع في بريدنيستروفيه صعب للغاية وحالة الطوارئ مبررة تماما
أمس, 14:20 GMT
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
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