https://arabic.sputniknews.com/20220427/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يرى-الوضع-في-آزوفستال-بأنه-ورقة-رابحة-في-جعبته-1061653768.html

الخارجية الروسية: زيلينسكي يرى الوضع في "آزوفستال" بأنه "ورقة رابحة في جعبته"

الخارجية الروسية: زيلينسكي يرى الوضع في "آزوفستال" بأنه "ورقة رابحة في جعبته"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T06:50+0000

2022-04-27T06:50+0000

2022-04-27T06:50+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

ماريا زاخاروفا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الموقف من خلال استخدام الأشخاص هناك في جميع الحالات الممكنة لمصلحته الخاصة"، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، فظيعة، دموية، لكن حسب فهمه، هذه بطاقة "يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/الخارجية-الروسية-الوضع-في-بريدنيستروفيه-صعب-للغاية-وحالة-الطوارئ-مبررة-تماما---1061638613.html

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العالم, روسيا, ماريا زاخاروفا