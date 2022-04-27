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الداخلية المصرية تعلن الإفراج بالعفو عن 3273 سجينا بمناسبة "تحرير سيناء"
الداخلية المصرية تعلن الإفراج بالعفو عن 3273 سجينا بمناسبة "تحرير سيناء"
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 3273 سجينا، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:31+0000
2022-04-27T15:31+0000
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وأفاد بيان للوزارة، نشره موقع "بوابة الأهرام"، بأنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء".وأضاف البيان أن "أعمال اللجان تحققت من انطباق القرار على 3273 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".وأوضح البيان أن الإفراج عن النزلاء بالعفو "يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع".
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الداخلية المصرية تعلن الإفراج بالعفو عن 3273 سجينا بمناسبة "تحرير سيناء"

15:31 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIسجن ليمان طره - مصر
سجن ليمان طره - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 3273 سجينا، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.
وأفاد بيان للوزارة، نشره موقع "بوابة الأهرام"، بأنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء".
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وأضاف البيان أن "أعمال اللجان تحققت من انطباق القرار على 3273 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".
وأوضح البيان أن الإفراج عن النزلاء بالعفو "يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع".
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