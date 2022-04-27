الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة وذخائر أجنبية في زاباروجيه وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
07:40 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 27.04.2022)
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات "مي-8" ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا
© Министерство обороны РФ/
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية شنت غارات استهدفت خلالها 59 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 120 مسلحًا أوكرانيًا.
وتابع كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير أربعة مستودعات أسلحة وذخيرة في بلدات تشيرفونوي ودولغينكي وباشكوفا.
وأضاف كوناشينكوف، قائلا: "دمرت صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" في محيط مصنع الألمنيوم في زابوروجيه مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية للقوات الأوكرانية".
وتابع: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية بـ573 مهمة إطلاق نار خلال الليل وأصابت 432 نقطة تمركز قوات ومعدات للخصم و67 موقعا للمدفعية وراجمتي صواريخ".
وأضاف كوناشينكوف، قائلا: "دمرت صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" في محيط مصنع الألمنيوم في زابوروجيه مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية للقوات الأوكرانية".
وتابع: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية بـ573 مهمة إطلاق نار خلال الليل وأصابت 432 نقطة تمركز قوات ومعدات للخصم و67 موقعا للمدفعية وراجمتي صواريخ".
وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي نجحت بإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" في مناطق مختلفة من أوكرانيا، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "توشكا أو" التكتيكي.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.