عربي
مستشار النمسا: نقبل شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودعات-أسلحة-وذخائر-أجنبية-في-زاباروجيه-وإسقاط-عشرات-الطائرات-المسيرة-1061655637.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة وذخائر أجنبية في زاباروجيه وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة وذخائر أجنبية في زاباروجيه وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية شنت غارات استهدفت خلالها 59 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:40+0000
2022-04-27T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625706_0:0:1701:956_1920x0_80_0_0_ccfd3a8cab62bb6cc14d4b92e539523e.jpg
وتابع كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير أربعة مستودعات أسلحة وذخيرة في بلدات تشيرفونوي ودولغينكي وباشكوفا.وأضاف كوناشينكوف، قائلا: "دمرت صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" في محيط مصنع الألمنيوم في زابوروجيه مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية للقوات الأوكرانية".وتابع: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية بـ573 مهمة إطلاق نار خلال الليل وأصابت 432 نقطة تمركز قوات ومعدات للخصم و67 موقعا للمدفعية وراجمتي صواريخ".وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي نجحت بإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" في مناطق مختلفة من أوكرانيا، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "توشكا أو" التكتيكي.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625706_97:0:1372:956_1920x0_80_0_0_f4fc12b9a59826b70e05198d5ff79548.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة وذخائر أجنبية في زاباروجيه وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة

07:40 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 27.04.2022)
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات "مي-8" ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا
مروحيات مي-8 ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Министерство обороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية شنت غارات استهدفت خلالها 59 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 120 مسلحًا أوكرانيًا.
وتابع كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير أربعة مستودعات أسلحة وذخيرة في بلدات تشيرفونوي ودولغينكي وباشكوفا.

وأضاف كوناشينكوف، قائلا: "دمرت صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" في محيط مصنع الألمنيوم في زابوروجيه مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية للقوات الأوكرانية".

وتابع: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية بـ573 مهمة إطلاق نار خلال الليل وأصابت 432 نقطة تمركز قوات ومعدات للخصم و67 موقعا للمدفعية وراجمتي صواريخ".
وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي نجحت بإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" في مناطق مختلفة من أوكرانيا، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "توشكا أو" التكتيكي.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала