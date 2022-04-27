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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الدفاع-الروسية-سلاح-الجو-يدمر-38-منشأة-عسكرية-أوكرانية-ويقضي-على-أكثر-من-210-مسلحين-1061681087.html
الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر 38 منشأة عسكرية أوكرانية ويقضي على أكثر من 210 مسلحين
الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر 38 منشأة عسكرية أوكرانية ويقضي على أكثر من 210 مسلحين
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي وطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T17:33+0000
2022-04-27T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "أصاب الطيران العملياتي-التكتيكي للقوات الجوية الروسية 38 منشأة عسكرية أوكرانية. من بينها سبعة مواقع قيادة، ونظامين للصواريخ المضادة للطائرات - أحدهما من طراز "اس -300" في منطقة نيكولايفكا والآخر " أوسا أكا إم" في منطقة فيليكايا كاميشيفاخا ومنطقتين محصنتين و27 مكانا لتجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية".وأوضح أنه تم القضاء على "أكثر من 210 قوميين أوكران و 43 وحدة من الآليات والعربات".وأضاف: "في منطقة خاركوف، تم إسقاط مروحية "مي-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني وتدمير طائرتين دون طيار" .وتابع: "أنجزت القوات المدفعية 309 مهمة نارية خلال النهار. وأصابت 14 مركز قيادة، و 292 نقطة تمركز للقوات المعادية والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للذخيرة في منطقتي تشيرفونويه وإيليتشفكا في منطقة خاركيف".وأردف كوناشينكوف "في الإجمال، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة و111 مروحية و609 طائرة دون طيار و 275 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات ".واختتم المتحدث، وتم تدمير 2616 دبابة ومدرعات أخرى و297 راجمة صواريخ و1139 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و2426 آلية عسكرية خاصة.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-أوكرانية-وطائرتين-دون-طيار-في-خاركوف-1061680326.html
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روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف

الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر 38 منشأة عسكرية أوكرانية ويقضي على أكثر من 210 مسلحين

17:33 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 17:37 GMT 27.04.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي وطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة الروسية دمر 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وقضى على 210 من القوميبن المتطرفين الأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "أصاب الطيران العملياتي-التكتيكي للقوات الجوية الروسية 38 منشأة عسكرية أوكرانية. من بينها سبعة مواقع قيادة، ونظامين للصواريخ المضادة للطائرات - أحدهما من طراز "اس -300" في منطقة نيكولايفكا والآخر " أوسا أكا إم" في منطقة فيليكايا كاميشيفاخا ومنطقتين محصنتين و27 مكانا لتجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية".
وأوضح أنه تم القضاء على "أكثر من 210 قوميين أوكران و 43 وحدة من الآليات والعربات".
وأضاف: "في منطقة خاركوف، تم إسقاط مروحية "مي-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني وتدمير طائرتين دون طيار" .
وتابع: "أنجزت القوات المدفعية 309 مهمة نارية خلال النهار. وأصابت 14 مركز قيادة، و 292 نقطة تمركز للقوات المعادية والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للذخيرة في منطقتي تشيرفونويه وإيليتشفكا في منطقة خاركيف".
وأردف كوناشينكوف "في الإجمال، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة و111 مروحية و609 طائرة دون طيار و 275 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات ".
واختتم المتحدث، وتم تدمير 2616 دبابة ومدرعات أخرى و297 راجمة صواريخ و1139 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و2426 آلية عسكرية خاصة.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مروحية "مي 24" أوكرانية وطائرتين دون طيار في خاركوف
16:54 GMT
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