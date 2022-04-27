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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220427/الدفاع-الروسية-مصادرة-مخزن-ضخم-من-الأسلحة-تابع-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-لوغانسك-1061654334.html
الدفاع الروسية: مصادرة مخزن ضخم من الأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك
الدفاع الروسية: مصادرة مخزن ضخم من الأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية صادرت في منطقة لوغانسك نحو ألف قطعة سلاح أوكرانية في مستودع ميداني أثناء انسحاب القوات... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:10+0000
2022-04-27T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "تم العثور على نحو 1000 قطعة سلاح مختلفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة في مستودع أسلحة ميداني في منطقة لوغانسك".وبحسب البيان: "المستودع يحتوي بشكل أساسي على أسلحة سوفيتية، وكذلك أسلحة أجنبية من طراز "جافلين" و"NLAW" المضادة للدبابات، وصواريخ موجهة ألمانية الصنع مضادة للدبابات، وأسلحة صغيرة أجنبية مختلفة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات من دول الناتو".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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العالم

الدفاع الروسية: مصادرة مخزن ضخم من الأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك

07:10 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية صادرت في منطقة لوغانسك نحو ألف قطعة سلاح أوكرانية في مستودع ميداني أثناء انسحاب القوات الأوكرانية.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "تم العثور على نحو 1000 قطعة سلاح مختلفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة في مستودع أسلحة ميداني في منطقة لوغانسك".
وبحسب البيان: "المستودع يحتوي بشكل أساسي على أسلحة سوفيتية، وكذلك أسلحة أجنبية من طراز "جافلين" و"NLAW" المضادة للدبابات، وصواريخ موجهة ألمانية الصنع مضادة للدبابات، وأسلحة صغيرة أجنبية مختلفة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات من دول الناتو".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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