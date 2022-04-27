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https://arabic.sputniknews.com/20220427/الدنمارك-تستأجر-زنازين-في-كوسوفو-للحد-من-اكتظاظ-السجون-1061687062.html
الدنمارك تستأجر زنازين في كوسوفو للحد من اكتظاظ السجون
الدنمارك تستأجر زنازين في كوسوفو للحد من اكتظاظ السجون
وقعت الدنمارك، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع بريشتينا لإرسال 300 سجين إلى كوسوفو للحد من الاكتظاظ في السجون المزدحمة في المملكة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار الدنمارك
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وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق البلدان على أن تستأجر الدولة الاسكندنافية 300 زنزانة سجن مقابل رسوم سنوية قدرها 15 مليون يورو (16 مليون دولار).وقال وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، في بيان: "لقد وقعنا الآن اتفاقا رائدا يضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وسيخفف الضغط على ضباط السجون لدينا".وسيتم إرسال السجناء إلى سجن في بلدة جيلان - على بعد حوالي 50 كيلومترا (30 ميلا) من العاصمة الكوسوفية،بريشتينا، بدءا من أوائل عام 2023.كما سيتم ترحيل السجناء الأجانب بعد قضاء عقوبتهم.يشار إلى أنه بحلول عام 2020، كان من المقرر ترحيل حوالي 350 سجينا بعد الانتهاء من عقوبتهم في السجون الدنماركية.وارتفع عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنحو 20 في المائة منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من 4000 شخص في بداية عام 2021، مما يضع معدل الاشغال أعلى من 100 في المائة، وفقا للبيانات الرسمية.وخلال نفس الفترة، انخفض عدد الحراس بنسبة 18 في المائة.وليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الدنمارك، التي لديها واحدة من أقسى مواقف أوروبا بشأن الهجرة، للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأجانب خارج حدود الاتحاد الأوروبي.وفي يونيو/ حزيران، اعتمدت البلاد قانونا يسمح لها بفتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء في خارج أوروبا حيث يعيش مقدمو الطلبات أثناء معالجة قضاياهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/اعتقال-مدير-المخابرات-الدنماركية-للاشتباه-في-تسريبه-معلومات-سرية-للغاية-1055167855.html
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أخبار الدنمارك

الدنمارك تستأجر زنازين في كوسوفو للحد من اكتظاظ السجون

22:00 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / MICHAEL V. MAY.سجن أبو غريب في العراق، 2008
سجن أبو غريب في العراق، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / MICHAEL V. MAY.
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وقعت الدنمارك، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع بريشتينا لإرسال 300 سجين إلى كوسوفو للحد من الاكتظاظ في السجون المزدحمة في المملكة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق البلدان على أن تستأجر الدولة الاسكندنافية 300 زنزانة سجن مقابل رسوم سنوية قدرها 15 مليون يورو (16 مليون دولار).
وقال وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، في بيان: "لقد وقعنا الآن اتفاقا رائدا يضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وسيخفف الضغط على ضباط السجون لدينا".
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وسيتم إرسال السجناء إلى سجن في بلدة جيلان - على بعد حوالي 50 كيلومترا (30 ميلا) من العاصمة الكوسوفية،بريشتينا، بدءا من أوائل عام 2023.
كما سيتم ترحيل السجناء الأجانب بعد قضاء عقوبتهم.
يشار إلى أنه بحلول عام 2020، كان من المقرر ترحيل حوالي 350 سجينا بعد الانتهاء من عقوبتهم في السجون الدنماركية.
وارتفع عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنحو 20 في المائة منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من 4000 شخص في بداية عام 2021، مما يضع معدل الاشغال أعلى من 100 في المائة، وفقا للبيانات الرسمية.
وخلال نفس الفترة، انخفض عدد الحراس بنسبة 18 في المائة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الدنمارك، التي لديها واحدة من أقسى مواقف أوروبا بشأن الهجرة، للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأجانب خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو/ حزيران، اعتمدت البلاد قانونا يسمح لها بفتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء في خارج أوروبا حيث يعيش مقدمو الطلبات أثناء معالجة قضاياهم.
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