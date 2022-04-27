https://arabic.sputniknews.com/20220427/الرئيس-البلغاري-يعارض-تقديم-المساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-1061662653.html

الرئيس البلغاري يعارض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

الرئيس البلغاري يعارض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

أكد الرئيس البلغاري رومن راديف، ردا على أسئلة الصحفيين، يوم الأربعاء، أنه يعارض بشكل قاطع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T11:00+0000

2022-04-27T11:00+0000

2022-04-27T11:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وقال راديف: "قاطعا لا لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وهذا يعني خطوة نحو إشراك بلغاريا في هذا الصراع"، مؤكد لا يرى أي فائدة في زيارة وفد الحكومة البلغارية إلى كييف.وتايع: "لسوء الحظ، نرى أن الدعوات إلى السلام، من أجل إنهاء مبكر للصراع تتلاشى تدريجيا، ويتم استبدالها بخطاب عدواني".بينما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأوضح كيربي، في إفادة صحفية: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا"، مؤكدا "إذا رغب الأوكرانيون في المزيد من الدعم المدفعي، فسنبذل قصارى جهدنا لتدفق دعم مدفعي إضافي".

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