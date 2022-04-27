https://arabic.sputniknews.com/20220427/الرئيس-البلغاري-يعارض-تقديم-المساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-1061662653.html
الرئيس البلغاري يعارض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
الرئيس البلغاري يعارض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
أكد الرئيس البلغاري رومن راديف، ردا على أسئلة الصحفيين، يوم الأربعاء، أنه يعارض بشكل قاطع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:00+0000
2022-04-27T11:00+0000
2022-04-27T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886674_0:173:2329:1483_1920x0_80_0_0_d1f1ccdea969d82feaeaa7e2ccafe95a.jpg
وقال راديف: "قاطعا لا لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وهذا يعني خطوة نحو إشراك بلغاريا في هذا الصراع"، مؤكد لا يرى أي فائدة في زيارة وفد الحكومة البلغارية إلى كييف.وتايع: "لسوء الحظ، نرى أن الدعوات إلى السلام، من أجل إنهاء مبكر للصراع تتلاشى تدريجيا، ويتم استبدالها بخطاب عدواني".بينما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأوضح كيربي، في إفادة صحفية: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا"، مؤكدا "إذا رغب الأوكرانيون في المزيد من الدعم المدفعي، فسنبذل قصارى جهدنا لتدفق دعم مدفعي إضافي".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-تقديم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-قيمتها-16-مليار-دولار-1061423277.html
https://arabic.sputniknews.com/20220419/7-رحلات-جوية-محملة-بالأسلحة-تصل-من-أمريكا-إلى-أوكرانيا-في-غضون-ساعات-1061382911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886674_60:0:2267:1655_1920x0_80_0_0_4690a8222a445a8a369a6a04fbe20c31.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الرئيس البلغاري يعارض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
11:00 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس البلغاري رومن راديف، ردا على أسئلة الصحفيين، يوم الأربعاء، أنه يعارض بشكل قاطع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقال راديف: "قاطعا لا لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وهذا يعني خطوة نحو إشراك بلغاريا في هذا الصراع"، مؤكد لا يرى أي فائدة في زيارة وفد الحكومة البلغارية إلى كييف.
وتايع: "لسوء الحظ، نرى أن الدعوات إلى السلام، من أجل إنهاء مبكر للصراع تتلاشى تدريجيا، ويتم استبدالها بخطاب عدواني".
بينما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح كيربي، في إفادة صحفية: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا"، مؤكدا "إذا رغب الأوكرانيون في المزيد من الدعم المدفعي، فسنبذل قصارى جهدنا لتدفق دعم مدفعي إضافي".