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السعودية تؤكد تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

السعودية تؤكد تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

أكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T08:20+0000

2022-04-27T08:20+0000

2022-04-27T08:20+0000

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وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بن عبد العزيز العتيق، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، عن "إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداء الغاشم بحق حرمة المقدسات والشعب الفلسطيني الأعزل"، مؤكدا أن "هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة"، وذلك حسب صحيفة سبق السعودية.وأكد العتيق على "أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خيارا استراتيجيا لإنهاء هذا الصراع، وذلك على أساس حل الدولتين، ووفقا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية".ودعا "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي خاصة للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، التي لن تؤدي إلا إلى مزيدٍ من العنف وتوتر الأمن في المنطقة".وكان مجلس الوزراء السعودي أهاب، الثلاثاء الماضي، "بالمجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط".وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن "جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز بحثت مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولا سيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الاقصى.وذكر وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن "المجلس تطرق إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا"، مؤكدا "مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة، والذي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار".وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء 20 نيسان/ أبريل، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.وباشرت القوات الإسرائيلية بمحاصرة المصلين المعتكفين داخل المسجد القبلي، كما أبعدت النساء المعتكفات إلى مواقع بعيدة عن المسار، الذي يمر منه المستوطنون.وقالت دائرة الأوقاف، في بيان: "المستوطنون اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي اعتلت أسطح المصلى القبلي".

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أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن