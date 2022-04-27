عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/السفارة-الأمريكية-في-ليبيا-تدعو-لإنهاء-إغلاق-الحقول-النفطية-فورا-1061669178.html
السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لإنهاء إغلاق الحقول النفطية فورا
السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لإنهاء إغلاق الحقول النفطية فورا
بنغازي - سبوتنيك. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء استمرار إغلاق حقول نفطية في ليبيا، داعية كل القادة المسؤولين إلى إنهاء هذه... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:06+0000
2022-04-27T13:06+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا أن واشنطن تشعر "بقلق عميق من استمرار إغلاق حقول النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود".وتابع البيان "يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق حقول النفط على الفور".وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.وتوقع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، "استئناف تصدير النفط قريبا"، بعد توقفه لأكثر من أسبوع جراء إغلاق منشآت نفطية على أيدي مجموعات قبلية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.وأكد في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية إن ذلك يأتي "عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية"، مضيفا أنه "يجري متابعة ومناقشة طلباتهم ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا على إعادة فتح المنشآت المغلقة".وأشار الوزير إلى أن "إغلاق منشآت النفط كلف الدولة خسائر كبيرة، لكن لم يتم حصرها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "اللجنة تعمل على تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط".ولفت إلى أن "الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي".وأعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، الاثنين قبل الماضي، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقل من يومين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة "القوة القاهرة"، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل "الفيل" النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/تهريب-النفط-باتجاه-أوروبا-من-يستفيد-من-الفوضى-في-ليبيا--1061492233.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد

السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لإنهاء إغلاق الحقول النفطية فورا

13:06 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بنغازي - سبوتنيك. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء استمرار إغلاق حقول نفطية في ليبيا، داعية كل القادة المسؤولين إلى إنهاء هذه الإغلاقات بشكل فوري.
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا أن واشنطن تشعر "بقلق عميق من استمرار إغلاق حقول النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود".
وتابع البيان "يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق حقول النفط على الفور".
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتوقع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، "استئناف تصدير النفط قريبا"، بعد توقفه لأكثر من أسبوع جراء إغلاق منشآت نفطية على أيدي مجموعات قبلية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
تهريب النفط باتجاه أوروبا… من يستفيد من الفوضى في ليبيا؟
22 أبريل, 13:21 GMT
وأكد في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية إن ذلك يأتي "عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية"، مضيفا أنه "يجري متابعة ومناقشة طلباتهم ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا على إعادة فتح المنشآت المغلقة".
وأشار الوزير إلى أن "إغلاق منشآت النفط كلف الدولة خسائر كبيرة، لكن لم يتم حصرها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "اللجنة تعمل على تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط".
ولفت إلى أن "الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي".
وأعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، الاثنين قبل الماضي، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقل من يومين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة "القوة القاهرة"، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل "الفيل" النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала