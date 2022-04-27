https://arabic.sputniknews.com/20220427/السفارة-الأمريكية-في-ليبيا-تدعو-لإنهاء-إغلاق-الحقول-النفطية-فورا-1061669178.html

السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لإنهاء إغلاق الحقول النفطية فورا

السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لإنهاء إغلاق الحقول النفطية فورا

بنغازي - سبوتنيك. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء استمرار إغلاق حقول نفطية في ليبيا، داعية كل القادة المسؤولين إلى إنهاء هذه... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T13:06+0000

2022-04-27T13:06+0000

2022-04-27T13:06+0000

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وجاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا أن واشنطن تشعر "بقلق عميق من استمرار إغلاق حقول النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود".وتابع البيان "يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق حقول النفط على الفور".وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.وتوقع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، "استئناف تصدير النفط قريبا"، بعد توقفه لأكثر من أسبوع جراء إغلاق منشآت نفطية على أيدي مجموعات قبلية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.وأكد في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية إن ذلك يأتي "عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية"، مضيفا أنه "يجري متابعة ومناقشة طلباتهم ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا على إعادة فتح المنشآت المغلقة".وأشار الوزير إلى أن "إغلاق منشآت النفط كلف الدولة خسائر كبيرة، لكن لم يتم حصرها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "اللجنة تعمل على تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط".ولفت إلى أن "الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي".وأعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، الاثنين قبل الماضي، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقل من يومين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة "القوة القاهرة"، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل "الفيل" النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/تهريب-النفط-باتجاه-أوروبا-من-يستفيد-من-الفوضى-في-ليبيا--1061492233.html

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