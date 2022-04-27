https://arabic.sputniknews.com/20220427/السودان-201-قتيل-و103-مصابين-فى-مواجهات-قبلية-بغرب-دارفور-1061651119.html

السودان.. 201 قتيل و103 مصابين فى مواجهات قبلية بغرب دارفور

السودان.. 201 قتيل و103 مصابين فى مواجهات قبلية بغرب دارفور

أعلنت السلطات السودانية الرسمية مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين فى مواجهات قبلية وقعت يوم الأحد الماضي بمنطقة كرينك بغرب دارفور. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

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دارفور

أخبار السودان اليوم

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وقال حاكم غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، في بيان أمس الثلاثاء، "أدت الأحداث إلى مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين".واتهم الحاكم مجموعات لم يسمها بالهجوم على منطقة كرينك وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وكشف الحاكم عن تدمير البنية التحتية لمحلية كرينك شملت مقر المحلية ورئاسة الشرطة.وقال إن "المجموعة المعتدية نفذت هجومها بآليات عسكرية ثقيلة المواطن العادي لا يمتلكها".واندلعت الاشتباكات بمنطقة كرينك الأحد الماضى على خلفية مقتل اثنين من الرعاة بواسطة مجهولين، مما دفع ذويهم إلى التحشيد ومهاجمة المنطقة التي دخلها الجناة.

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