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السودان.. 201 قتيل و103 مصابين فى مواجهات قبلية بغرب دارفور
السودان.. 201 قتيل و103 مصابين فى مواجهات قبلية بغرب دارفور
أعلنت السلطات السودانية الرسمية مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين فى مواجهات قبلية وقعت يوم الأحد الماضي بمنطقة كرينك بغرب دارفور. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T00:20+0000
2022-04-27T00:21+0000
دارفور
أخبار السودان اليوم
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وقال حاكم غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، في بيان أمس الثلاثاء، "أدت الأحداث إلى مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين".واتهم الحاكم مجموعات لم يسمها بالهجوم على منطقة كرينك وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وكشف الحاكم عن تدمير البنية التحتية لمحلية كرينك شملت مقر المحلية ورئاسة الشرطة.وقال إن "المجموعة المعتدية نفذت هجومها بآليات عسكرية ثقيلة المواطن العادي لا يمتلكها".واندلعت الاشتباكات بمنطقة كرينك الأحد الماضى على خلفية مقتل اثنين من الرعاة بواسطة مجهولين، مما دفع ذويهم إلى التحشيد ومهاجمة المنطقة التي دخلها الجناة.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-وقف-فوري-للعنف-في-دارفور-1061606856.html
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دارفور, أخبار السودان اليوم

السودان.. 201 قتيل و103 مصابين فى مواجهات قبلية بغرب دارفور

00:20 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 00:21 GMT 27.04.2022)
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد
صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت السلطات السودانية الرسمية مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين فى مواجهات قبلية وقعت يوم الأحد الماضي بمنطقة كرينك بغرب دارفور.
وقال حاكم غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، في بيان أمس الثلاثاء، "أدت الأحداث إلى مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين".
واتهم الحاكم مجموعات لم يسمها بالهجوم على منطقة كرينك وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكشف الحاكم عن تدمير البنية التحتية لمحلية كرينك شملت مقر المحلية ورئاسة الشرطة.
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وقال إن "المجموعة المعتدية نفذت هجومها بآليات عسكرية ثقيلة المواطن العادي لا يمتلكها".
واندلعت الاشتباكات بمنطقة كرينك الأحد الماضى على خلفية مقتل اثنين من الرعاة بواسطة مجهولين، مما دفع ذويهم إلى التحشيد ومهاجمة المنطقة التي دخلها الجناة.
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