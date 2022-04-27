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السيطرة على حريق هائل في أحد فنادق دبي... صور
السيطرة على حريق هائل في أحد فنادق دبي... صور
أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق هائل، اندلع في أحد الفنادق. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T16:16+0000
2022-04-27T16:16+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلا عن مصدر في الدفاع المدني، بأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.وقال المصدر، إن غرفة العمليات، تلقت بلاغا بوقوع حادث حريق في أحد الفنادق بمنطقة برج خليفة، وانتقل على الفور مركز إطفاء زعبيل مستجيب أول وجهة اختصاص، ومراكز الراشدية والبرشاء والاتحاد للدعم والإسناد.وتبين عند وصول رجال الإطفاء أن الحادث عبارة عن حريق في بعض المكيفات على سطح المبنى.وأكد المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخلاء الفندق، والسيطرة على الحريق خلال نصف ساعة.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السيطرة على حريق هائل في أحد فنادق دبي... صور

16:16 GMT 27.04.2022
CC0 / Pixabay / برج خليفة في دبي الإماراتية
برج خليفة في دبي الإماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
CC0 / Pixabay /
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أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق هائل، اندلع في أحد الفنادق.
وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلا عن مصدر في الدفاع المدني، بأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.
وقال المصدر، إن غرفة العمليات، تلقت بلاغا بوقوع حادث حريق في أحد الفنادق بمنطقة برج خليفة، وانتقل على الفور مركز إطفاء زعبيل مستجيب أول وجهة اختصاص، ومراكز الراشدية والبرشاء والاتحاد للدعم والإسناد.
وتبين عند وصول رجال الإطفاء أن الحادث عبارة عن حريق في بعض المكيفات على سطح المبنى.
وأكد المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخلاء الفندق، والسيطرة على الحريق خلال نصف ساعة.
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