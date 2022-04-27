https://arabic.sputniknews.com/20220427/العراق-حكم-قضائي-بإدانة-برلماني-سابق-بتهمة-إهدار-المال-العام-1061655708.html
العراق... حكم قضائي بإدانة برلماني سابق بتهمة إهدار المال العام
العراق... حكم قضائي بإدانة برلماني سابق بتهمة إهدار المال العام
أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، حكما بإدانة برلماني سابق بتهمة إهدار المال العام. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:42+0000
2022-04-27T07:42+0000
2022-04-27T07:42+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن البرلماني السابق كونه كان يشغل منصب عميد كلية الحلة الجامعة، أبرم عقد مساطحة ببدل مالي فيه مغالاة كبيرة مع موظفة حسابات في الكلية؛ لغرض توسعة مباني الكلية، كونها مالكة العقار الذي تم التعاقد عليه.وكشفت التحقيقات أن "بدل إيجار قطعة الأرض التي تم التعاقد عليها بلغ مليون دينار لمدة 50 سنة، علما أن مساحة الأرض تبلغ 5 دوانم".وأشارت إلى أن "العقد أثقل كاهل الكلية بديون عالية، وأن الكلية ليست بحاجة فعلية إلى هذا التعاقد الذي أثر في حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة 3% من مدخولات الكلية".وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة ونتائج التحقيق الذي خلص إلى تقصير المتهمين واعترافهم بإبرامهم العقد خلافاً للسياقات القانونية، وإفادات الشهود، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهمين.وحكمت المحكمة على البرلماني السابق بالغرامة؛ استناداً لأحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/محكمة-عراقية-تصدر-حكما-بحق-وزير-الكهرباء-الأسبق-وثلاثة-مسؤولين-في-الوزارة-1061447517.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... حكم قضائي بإدانة برلماني سابق بتهمة إهدار المال العام
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أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، حكما بإدانة برلماني سابق بتهمة إهدار المال العام.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية
، فإن البرلماني السابق كونه كان يشغل منصب عميد كلية الحلة الجامعة، أبرم عقد مساطحة ببدل مالي فيه مغالاة كبيرة مع موظفة حسابات في الكلية؛ لغرض توسعة مباني الكلية، كونها مالكة العقار الذي تم التعاقد عليه.
وكشفت التحقيقات أن "بدل إيجار قطعة الأرض التي تم التعاقد عليها بلغ مليون دينار لمدة 50 سنة، علما أن مساحة الأرض تبلغ 5 دوانم".
وأشارت إلى أن "العقد أثقل كاهل الكلية بديون عالية، وأن الكلية ليست بحاجة فعلية إلى هذا التعاقد الذي أثر في حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة 3% من مدخولات الكلية".
وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة ونتائج التحقيق الذي خلص إلى تقصير المتهمين واعترافهم بإبرامهم العقد خلافاً للسياقات القانونية، وإفادات الشهود، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهمين.
وحكمت المحكمة على البرلماني السابق بالغرامة؛ استناداً لأحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات.