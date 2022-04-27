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https://arabic.sputniknews.com/20220427/الفنانة-يسرا-تحقق-حلمها-في-أحلام-سعيدة-1061678670.html
الفنانة يسرا تحقق حلمها في "أحلام سعيدة"
الفنانة يسرا تحقق حلمها في "أحلام سعيدة"
قالت الفنانة المصرية يسرا، عبر حسابها في انستغرام، إن مسلسل "أحلام سعيدة" حقق حلمها بتقديم عمل كوميدي راق وبعيد عن التراجيديا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:56+0000
2022-04-27T15:56+0000
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وأشارت إلى أنها اختارت هذا النوع من العمل لأنها سئمت من الأدوار التي ترتكز على "الدراما الحزينة والنكدية" خاصة بعد عشر سنوات على آخر عمل كوميدي قدمته في (شربات لوز)، وفقا لموقع "بوابة الشروق".وأضافت يسرى أن سبب إعجابها بهذا العمل أيضا هو السيطرة النسائية، خصوصا أن "أحلام سعيدة" قدم شخصيات نسائية مختلفة ومتنوعة في قالب متماسك، كما أعربت عن فرحها بأجواء التصوير الإيجابية رغم صعوبتها.وتجسد النجمة يسرا في "أحلام سعيدة" دور سيدة أرستقراطية، حيث من خلال هذه الشخصية يستعرض المسلسل العديد من المفارقات الكوميدية، بناء على اختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها عن باقي شخصيات العمل.وكانت يسرا قد لفتت إلى أن ما جعلها مطمئنة حيال دور "فريدة هانم"، هو تشجيع مخرج العمل عمرو عرفة وامتلاكه أدوات النجاح، وهو ما دفعها للموافقة على أداء الدور بالرغم من أنه "منطقة خطر" بالنسبة لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/يسرا-ترد-على-تشبيه-شخصيتها-في-أحلام-سعيدة-بدور-سهير-البابلي-بكيزة-هانم-1060998515.html
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العالم العربي, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مسلسلات رمضان

الفنانة يسرا تحقق حلمها في "أحلام سعيدة"

15:56 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZالفنانة المصرية، يسرا، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
الفنانة المصرية، يسرا، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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قالت الفنانة المصرية يسرا، عبر حسابها في انستغرام، إن مسلسل "أحلام سعيدة" حقق حلمها بتقديم عمل كوميدي راق وبعيد عن التراجيديا.
وأشارت إلى أنها اختارت هذا النوع من العمل لأنها سئمت من الأدوار التي ترتكز على "الدراما الحزينة والنكدية" خاصة بعد عشر سنوات على آخر عمل كوميدي قدمته في (شربات لوز)، وفقا لموقع "بوابة الشروق".
يسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
يسرا ترد على تشبيه شخصيتها في "أحلام سعيدة" بدور سهير البابلي "بكيزة هانم"
9 أبريل, 08:32 GMT
وأضافت يسرى أن سبب إعجابها بهذا العمل أيضا هو السيطرة النسائية، خصوصا أن "أحلام سعيدة" قدم شخصيات نسائية مختلفة ومتنوعة في قالب متماسك، كما أعربت عن فرحها بأجواء التصوير الإيجابية رغم صعوبتها.
وتجسد النجمة يسرا في "أحلام سعيدة" دور سيدة أرستقراطية، حيث من خلال هذه الشخصية يستعرض المسلسل العديد من المفارقات الكوميدية، بناء على اختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها عن باقي شخصيات العمل.
وكانت يسرا قد لفتت إلى أن ما جعلها مطمئنة حيال دور "فريدة هانم"، هو تشجيع مخرج العمل عمرو عرفة وامتلاكه أدوات النجاح، وهو ما دفعها للموافقة على أداء الدور بالرغم من أنه "منطقة خطر" بالنسبة لها.
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