https://arabic.sputniknews.com/20220427/القوات-الروسية-تستخدم-طائرات-مسيرة--لا-يرصدها-العدو-1061652125.html
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة لا يرصدها العدو
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة لا يرصدها العدو
كشف مصدر عسكري النقاب عن طائرات مسيّرة تستخدمها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T04:54+0000
2022-04-27T04:54+0000
2022-04-27T04:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك" أن وحدات من الحرس الوطني الروسي تستعين أثناء أدائها لمهامها في أوكرانيا بطائرات ZALA 421-16Е HD المسيّرة التي من المستحيل أو شبه المستحيل رصدها من قبل وسائط الدفاع الجوي ووسائل المراقبة البصرية وذلك بفضل البصمة الحرارية والرادارية المنخفضة وعدم إصدارها لصوت يُسمع وهو ما يجنّبها الإصابة من جانب الأسلحة النارية المضادة. ولم يكن هناك إلا إصابات منفردة.وطائرة ZALA 421-16Е HD صنعتها شركة "زالا أيرو" وهي شركة تابعة لشركة "كلاشنيكوف" القابضة. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية خلال ما يزيد على 4 ساعات. ويمكنها أن تحلق إلى مسافة 75 كيلومترا.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية اللتان اعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني في وقت سابق.ووُصفت العملية بأنها عملية خاصة لتأكيد أن روسيا لا تشن أي حرب على أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة لا يرصدها العدو
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كشف مصدر عسكري النقاب عن طائرات مسيّرة تستخدمها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح
المصدر لـ"سبوتنيك" أن وحدات من الحرس الوطني الروسي تستعين أثناء أدائها لمهامها في أوكرانيا بطائرات ZALA 421-16Е HD المسيّرة التي من المستحيل أو شبه المستحيل رصدها من قبل وسائط الدفاع الجوي ووسائل المراقبة البصرية وذلك بفضل البصمة الحرارية والرادارية المنخفضة وعدم إصدارها لصوت يُسمع وهو ما يجنّبها الإصابة من جانب الأسلحة النارية المضادة. ولم يكن هناك إلا إصابات منفردة.
وطائرة ZALA 421-16Е HD صنعتها شركة "زالا أيرو" وهي شركة تابعة لشركة "كلاشنيكوف" القابضة. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية خلال ما يزيد على 4 ساعات. ويمكنها أن تحلق إلى مسافة 75 كيلومترا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية اللتان اعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني في وقت سابق.
ووُصفت العملية بأنها عملية خاصة لتأكيد أن روسيا لا تشن أي حرب على أوكرانيا.