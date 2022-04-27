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الكويت ترفض تصريحات برلماني عراقي بشأن الاعتداء على صيادين عراقيين
الكويت ترفض تصريحات برلماني عراقي بشأن الاعتداء على صيادين عراقيين
أعلنت الكويت رفضها لتصريحات أحد نواب البرلمان، التي تحدث فيها عن اعتداءات تعرض لها صيادون عراقيون من قبل خفر السواحل الكويتي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:13+0000
2022-04-27T14:13+0000
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أخبار الكويت اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية في خبر، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مجدي الظفيري، نائب وزير الخارجية الكويتي بحث هذا الأمر مع السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، خلال لقاء بينهما.وقال الظفيري إن الكويت ترفض هذه التصريحات وتعبر عن استيائها، مؤكدا أنها لا تعكس طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار.وأكد نائب وزير خارجية الكويت أنه لا صحة لهذه الادعاءات، مشيرا إلى سلامة الإجراءات التي تتبعها قوات خفر السواحل الكويتية.ولفت إلى أن هناك تعاونا بين خفر السواحل الكويتي والقوات البحرية العراقية للتعامل مع تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم

الكويت ترفض تصريحات برلماني عراقي بشأن الاعتداء على صيادين عراقيين

14:13 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أعلنت الكويت رفضها لتصريحات أحد نواب البرلمان، التي تحدث فيها عن اعتداءات تعرض لها صيادون عراقيون من قبل خفر السواحل الكويتي.
ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية في خبر، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مجدي الظفيري، نائب وزير الخارجية الكويتي بحث هذا الأمر مع السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، خلال لقاء بينهما.
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وقال الظفيري إن الكويت ترفض هذه التصريحات وتعبر عن استيائها، مؤكدا أنها لا تعكس طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار.
وأكد نائب وزير خارجية الكويت أنه لا صحة لهذه الادعاءات، مشيرا إلى سلامة الإجراءات التي تتبعها قوات خفر السواحل الكويتية.
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ولفت إلى أن هناك تعاونا بين خفر السواحل الكويتي والقوات البحرية العراقية للتعامل مع تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.
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