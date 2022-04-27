https://arabic.sputniknews.com/20220427/المفوضية-الأوروبية-تقترح-دخول-مواطني-دولتين-عربيتين-إلى-الاتحاد-دون-تأشيرة-1061665191.html
المفوضية الأوروبية تقترح دخول مواطني دولتين عربيتين إلى الاتحاد دون تأشيرة
المفوضية الأوروبية تقترح دخول مواطني دولتين عربيتين إلى الاتحاد دون تأشيرة
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى الدول الأوروبية لمواطني دولتين عربيتين لفترات قصيرة تصل إلى 90 يوما للسياحة... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:44+0000
2022-04-27T11:44+0000
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وجاء في بيان المفوضية الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "تقترح المفوضية رفع متطلبات التأشيرة لمواطني قطر والكويت". وأضاف البيان أنه "في حال تمت الموافقة على المقترح، لن يحتاج مواطنو قطر والكويت إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل إلى 90 يوما للعمل أو السياحة".وأوضح البيان أنه "بعد تقييم المعايير الأوروبية خلصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تمثلان مخاطر منخفضة للهجرة غير الشرعية وتزيدان من التعاون بشأن القضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي وتعتبران شريكان اقتصاديان مهمان للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة".وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "مقترح المفوضية يمثل خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من منطقة الخليج إلى الاتحاد الأوروبي".وبدورها، أكدت مفوضة شؤون الداخلية والهجرة يلفا جوهانسون أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التفاوض مع باقي دول الخليج والتي ترغب بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي".يشار إلى أن مقترح المفوضية حول إلغاء تأشيرات مواطني الكويت وقطر إلى الاتحاد الأوروبي يستدعي موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي أولا.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/المفوضية-الأوروبية-تقترح-تعديل-قواعد-منطقة-شنغن-بسبب-أزمة-الهجرة-1053953452.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, قطر, أخبار الكويت اليوم
المفوضية الأوروبية تقترح دخول مواطني دولتين عربيتين إلى الاتحاد دون تأشيرة
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اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى الدول الأوروبية لمواطني دولتين عربيتين لفترات قصيرة تصل إلى 90 يوما للسياحة أو العمل.
وجاء في بيان المفوضية الذي نشر على موقعها الإلكتروني
: "تقترح المفوضية رفع متطلبات التأشيرة لمواطني قطر والكويت".
وأضاف البيان أنه "في حال تمت الموافقة على المقترح، لن يحتاج مواطنو قطر
والكويت إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل إلى 90 يوما للعمل أو السياحة".
15 ديسمبر 2021, 08:17 GMT
وأوضح البيان أنه "بعد تقييم المعايير الأوروبية خلصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تمثلان مخاطر منخفضة للهجرة غير الشرعية وتزيدان من التعاون بشأن القضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي وتعتبران شريكان اقتصاديان مهمان للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة".
وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "مقترح المفوضية يمثل خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من منطقة الخليج إلى الاتحاد الأوروبي".
وبدورها، أكدت مفوضة شؤون الداخلية والهجرة يلفا جوهانسون أن "الاتحاد الأوروبي
سيواصل التفاوض مع باقي دول الخليج والتي ترغب بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن مقترح المفوضية حول إلغاء تأشيرات مواطني الكويت
وقطر إلى الاتحاد الأوروبي يستدعي موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي أولا.