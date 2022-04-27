https://arabic.sputniknews.com/20220427/الولايات-المتحدة-تعتمد-قانونا-يسمح-باستخدام-الأصول-الأجنبية-المجمدة-لدعم-أوكرانيا-1061686813.html
الولايات المتحدة تعتمد قانونا يسمح باستخدام الأصول الأجنبية المجمدة لدعم أوكرانيا
الولايات المتحدة تعتمد قانونا يسمح باستخدام الأصول الأجنبية المجمدة لدعم أوكرانيا
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس قانونًا يسمح بتوجيه الأصول الأجنبية المجمدة لدعم أوكرانيا، وفقا لنتائج التصويت. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T21:35+0000
2022-04-27T21:35+0000
2022-04-27T21:35+0000
أخبار أوكرانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وينص مشروع القانون على إمكانية مصادرة الولايات المتحدة الأصول الأجنبية، إذا تم تلقى هذه الأصول من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية.كما يسمح القانون باستخدام الأصول الموقوفة، لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية لهذا البلد.وقبل أيام، زار أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاصمة الأوكرانية كييف حيث التقيا فلاديمير زيلينسكي يوم الأحدـ واتفقا على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.قدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا.وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على موسكو ودعم النظام في كييف.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/أمريكا-تطلق-مجموعة-اتصال-بشأن-أوكرانيا-وتقول-إن-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-1061643430.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الولايات المتحدة تعتمد قانونا يسمح باستخدام الأصول الأجنبية المجمدة لدعم أوكرانيا
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أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس قانونًا يسمح بتوجيه الأصول الأجنبية المجمدة لدعم أوكرانيا، وفقا لنتائج التصويت.
موسكو - سبوتنيك
. وينص مشروع القانون على إمكانية مصادرة الولايات المتحدة الأصول الأجنبية، إذا تم تلقى هذه الأصول من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية.
كما يسمح القانون باستخدام الأصول الموقوفة، لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية لهذا البلد.
وقبل أيام، زار أوستن ووزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن العاصمة الأوكرانية كييف حيث التقيا فلاديمير زيلينسكي يوم الأحدـ واتفقا على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.
قدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا.
وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على موسكو ودعم النظام في كييف.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.