https://arabic.sputniknews.com/20220427/اليابان-تقرر-وقف-نظام-السفر-دون-تأشيرة-مع-روسيا-1061659983.html

اليابان تقرر وقف نظام السفر دون تأشيرة مع روسيا

اليابان تقرر وقف نظام السفر دون تأشيرة مع روسيا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، تعليق نظام السفر من دون تأشيرة المتبادل مع روسيا، بما في ذلك سفر المواطنين اليابانيين إلى جزر كوريل المتنازع عليها. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الحكومة والمؤسسات اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار فى ظل الوضع الراهن".يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، انسحبت روسيا من المحادثات مع اليابان بشأن توقيع معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية، وأوقفت نظام السفر دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية والأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر المتنازع عليها.وقالت موسكو إن هذه الخطوة جاءت بسبب خطوات طوكيو "غير الودية".وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات الروسية اليابانية بشأن جزر الكوريل باتت من الماضي ولن تستمر.وقال بيسكوف إن "اليابان أصبحت دولة غير صديقة لروسيا ومن الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات بشأن جزر الكوريل الأربع التي تعد جزءا لا يتجزأ من روسيا".وتابع: "لأول مرة منذ عام 2003 صنفت اليابان رسميا المناطق الشمالية على أنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا، وأعادت تعريف الجزر بأنها أراضي أصلية لليابان".وأكد أن "الجزر الأربع هي أراضي روسية غير قابلة للتصرف".وكان برنامج تبادل السفر دون تأشيرة بين اليابان وروسيا، قد تم إطلاقه في عام 1992، بناء على اتفاقية بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/اليابان-تصف-جزر-الكوريل-بأنها-مناطق-تحتلها-روسيا-لأول-مرة-منذ-2003-1061472144.html

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