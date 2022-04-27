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اليونان تتلقى شحنات الغاز الروسي بشكل كامل
اليونان تتلقى شحنات الغاز الروسي بشكل كامل
قال مصدر في صناعة الغاز لـ "سبوتنيك"، إن اليونان تلقت شحنات الغاز الروسي بشكل كامل، ولم يؤثر وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا على إمدادات البلاد. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:03+0000
2022-04-27T11:03+0000
العالم
اليونان
روسيا
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وأضاف المصدر: "حتى الآن كل شيء على ما يرام. تم توفير الغاز الروسي للبلاد وفقًا للطلبات، ولا توجد مشاكل في إمدادات الغاز لليونان. حتى أن المستوردين ورّدوا كمية أقل من الغاز بسبب انخفاض الاستهلاك في أيام عيد الفصح، بالإضافة للطقس الجيد وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة الأخرى. لذلك، خفض المستوردون في اليونان بشكل طفيف حجم الواردات".وعلقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا.وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.وكانت الدول الأوروبية الرئيسية وضعت أموال روسيا المودعة لدى مصارفها تحت الحجز التحفظي وهو ما يمنع روسيا من الاستفادة من عوائد صادراتها، وبالأخص صادرات الغاز. ولكي يستمر مستوردو الغاز الروسي في استيراده اقترحت روسيا عليهم أن يدفعوا مستحقاتها بالعملة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/اليورو-يسجل-أدنى-مستوى-في-5-سنوات-بعد-تعليق-روسيا-لإمدادات-الغاز-1061660569.html
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العالم, اليونان, روسيا

اليونان تتلقى شحنات الغاز الروسي بشكل كامل

11:03 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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قال مصدر في صناعة الغاز لـ "سبوتنيك"، إن اليونان تلقت شحنات الغاز الروسي بشكل كامل، ولم يؤثر وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا على إمدادات البلاد.
وأضاف المصدر: "حتى الآن كل شيء على ما يرام. تم توفير الغاز الروسي للبلاد وفقًا للطلبات، ولا توجد مشاكل في إمدادات الغاز لليونان. حتى أن المستوردين ورّدوا كمية أقل من الغاز بسبب انخفاض الاستهلاك في أيام عيد الفصح، بالإضافة للطقس الجيد وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة الأخرى. لذلك، خفض المستوردون في اليونان بشكل طفيف حجم الواردات".
وعلقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.
وكانت الدول الأوروبية الرئيسية وضعت أموال روسيا المودعة لدى مصارفها تحت الحجز التحفظي وهو ما يمنع روسيا من الاستفادة من عوائد صادراتها، وبالأخص صادرات الغاز. ولكي يستمر مستوردو الغاز الروسي في استيراده اقترحت روسيا عليهم أن يدفعوا مستحقاتها بالعملة الروسية.
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
اليورو يسجل أدنى مستوى في 5 سنوات بعد تعليق روسيا لإمدادات الغاز
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