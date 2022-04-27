https://arabic.sputniknews.com/20220427/اليونان-تتلقى-شحنات-الغاز-الروسي-بشكل-كامل-1061662545.html
اليونان تتلقى شحنات الغاز الروسي بشكل كامل
اليونان تتلقى شحنات الغاز الروسي بشكل كامل
قال مصدر في صناعة الغاز لـ "سبوتنيك"، إن اليونان تلقت شحنات الغاز الروسي بشكل كامل، ولم يؤثر وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا على إمدادات البلاد. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:03+0000
2022-04-27T11:03+0000
2022-04-27T11:03+0000
العالم
اليونان
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
وأضاف المصدر: "حتى الآن كل شيء على ما يرام. تم توفير الغاز الروسي للبلاد وفقًا للطلبات، ولا توجد مشاكل في إمدادات الغاز لليونان. حتى أن المستوردين ورّدوا كمية أقل من الغاز بسبب انخفاض الاستهلاك في أيام عيد الفصح، بالإضافة للطقس الجيد وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة الأخرى. لذلك، خفض المستوردون في اليونان بشكل طفيف حجم الواردات".وعلقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا.وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.وكانت الدول الأوروبية الرئيسية وضعت أموال روسيا المودعة لدى مصارفها تحت الحجز التحفظي وهو ما يمنع روسيا من الاستفادة من عوائد صادراتها، وبالأخص صادرات الغاز. ولكي يستمر مستوردو الغاز الروسي في استيراده اقترحت روسيا عليهم أن يدفعوا مستحقاتها بالعملة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/اليورو-يسجل-أدنى-مستوى-في-5-سنوات-بعد-تعليق-روسيا-لإمدادات-الغاز-1061660569.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/32/1025683213_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_afeff98d79166c1ee04f15dc13ca80a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اليونان, روسيا
اليونان تتلقى شحنات الغاز الروسي بشكل كامل
تابعنا عبر
قال مصدر في صناعة الغاز لـ "سبوتنيك"، إن اليونان تلقت شحنات الغاز الروسي بشكل كامل، ولم يؤثر وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا على إمدادات البلاد.
وأضاف المصدر: "حتى الآن كل شيء على ما يرام. تم توفير الغاز الروسي للبلاد وفقًا للطلبات، ولا توجد مشاكل في إمدادات الغاز لليونان. حتى أن المستوردين ورّدوا كمية أقل من الغاز بسبب انخفاض الاستهلاك في أيام عيد الفصح، بالإضافة للطقس الجيد وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة الأخرى. لذلك، خفض المستوردون في اليونان بشكل طفيف حجم الواردات".
وعلقت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا
.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى البلدين المذكورين بعدما رفض قادتهما سداد فاتورة الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.
وكانت الدول الأوروبية الرئيسية وضعت أموال روسيا المودعة لدى مصارفها تحت الحجز التحفظي وهو ما يمنع روسيا من الاستفادة من عوائد صادراتها، وبالأخص صادرات الغاز. ولكي يستمر مستوردو الغاز الروسي
في استيراده اقترحت روسيا عليهم أن يدفعوا مستحقاتها بالعملة الروسية.