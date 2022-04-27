https://arabic.sputniknews.com/20220427/باشاغا-تواصلت-مع-كبار-المسؤولين-الأمريكيين-بشأن-جهود-إجراء-الانتخابات-الليبية-1061679754.html
باشاغا: تواصلت مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن جهود إجراء الانتخابات الليبية
باشاغا: تواصلت مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن جهود إجراء الانتخابات الليبية
قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنه تواصل مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وبحث معهم سبل إجراء الانتخابات وقضايا أخرى. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T16:29+0000
2022-04-27T16:29+0000
2022-04-27T16:30+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك وفقا لتدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أوضح فيها أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين الجهود التي يتم بذلها لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب.وأضاف: "ليبيا تحتاج إلى التعاون مع حلفائها الدوليين من أجل المضي قدما نحو مستقبل أفضل".وتشهد ليبيا أزمة سياسية ونزاع بين حكومتين الأولى يترأسها فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، وهي الحكومة التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، ثقته في مارس/ أذار الماضي.والثانية، هي حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الدبيبة-يجدد-اتهامه-لمجلس-النواب-الليبي-بالتزوير-لن-نسلم-السلطة-إلا-لحكومة-منتخبة-1061395340.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
باشاغا: تواصلت مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن جهود إجراء الانتخابات الليبية
16:29 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنه تواصل مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وبحث معهم سبل إجراء الانتخابات وقضايا أخرى.
جاء ذلك وفقا لتدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أوضح فيها أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين الجهود التي يتم بذلها لإجراء انتخابات
نزيهة وشفافة في الوقت المناسب.
وتابع: "تم بحث سبل النهوض بالاقتصاد الليبي وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي".
وأضاف: "ليبيا تحتاج إلى التعاون مع حلفائها الدوليين من أجل المضي قدما نحو مستقبل أفضل".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية ونزاع بين حكومتين
الأولى يترأسها فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، وهي الحكومة التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، ثقته في مارس/ أذار الماضي.
والثانية، هي حكومة الوحدة الوطنية
المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.