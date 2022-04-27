https://arabic.sputniknews.com/20220427/بعد-زيارته-موسكو-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يصل-إلى-أوكرانيا-1061681503.html

بعد زيارته موسكو... الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أوكرانيا

بعد زيارته موسكو... الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أوكرانيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، وصوله إلى أوكرانيا في زيارة هي الأولى له منذ اندلاع الأزمة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T17:48+0000

2022-04-27T17:48+0000

2022-04-27T17:48+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

فلاديمير بوتين

أنطونيو غوتيريش

روسيا

أخبار أوكرانيا

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جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، بعد زيارة إلى روسيا التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.وقال غوتيريش: "لقد وصلت إلى أوكرانيا بعد زيارة موسكو".وأضاف: "سنواصل عملنا لتوسيع الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع".وختم الأمين العام للأمم المتحدة تغريدته بالقول: "كلما انتهت هذه الحرب مبكرا، كان ذلك أفضل - من أجل أوكرانيا وروسيا والعالم".ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميتري كوليبا، وفق "فرانس برس".وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي للأمين العام للأمم المتحدة خلال لقاء جمعهما في موسكو: "أعرف قلقكم فيما يتعلق بالعملية الروسية لكن المشكلة برمتها نشأت في أوكرانيا بعد الانقلاب المناهض للدستور هناك عام 2014".وأردف بوتين: "روسيا تتوقع أن تتمكن من التوصل لاتفاقيات على المسار الدبلوماسي مع أوكرانيا".وقال الرئيس بوتين لغوتيريش: "عندما أعلنت أوكرانيا أنها لن تمتثل لاتفاقيات مينسك، اضطرت روسيا للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من أجل وقف الإبادة الجماعية".وشدد الرئيس الروسي: "أكرر مرة أخرى، كان هذا إجراء إجباريا لإنهاء معاناة الناس الذين يعيشون في هذه الأراضي، للأسف، فضل زملاؤنا في الغرب التعامي عن كل هذا".وأشار بوتين إلى أنه "بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، طلبت الأخيرتان "مساعدة عسكرية بسبب حقيقة أنهما تتعرضان للتدخل والعدوان العسكري، وعلى إثر ذلك اضطرت روسيا أيضًا إلى البدء بالعملية العسكرية الخاصة".ونوه بوتين، في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى قرار المحكمة الدولية بشأن الوضع في كوسوفو، الذي أيده الجميع، وذكر أن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين قد أصبحتا مستقلتين قياسا بهذا القرار.وتابع بوتين: "أنا شخصياً قرأت جميع وثائق محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في كوسوفو، وأتذكر جيدًا قرار المحكمة الدولية، الذي ينص على أنه عند ممارسة حق تقرير المصير، فإن إقليم أي دولة غير ملزم بتقديم طلب للحصول على إذن لإعلان سيادته للسلطات المركزية في البلاد. هذا قيل عن كوسوفو وهذا قرار المحكمة الدولية، الذي حظي بتأييد الجميع ".وأضاف أن "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لهما نفس الحق في إعلان سيادتهما دون مناشدة السلطات المركزية لأن هذه الحادثة قد حصلت من قبل".وأعلن بوتين أن "مصنع آزوفستال معزول تماما، وأعطي الأمر بعدم اقتحامه، ولا توجد عمليات عسكرية هناك".وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع مع الرئيس الروسي: "أتفهم أن روسيا لديها عدد من المطالب فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، فضلا عن الأمن العالمي الأوروبي".وكشف بوتين: "المفاوضون الأوكرانيون غيروا موقفهم جذريا، وابتعدوا عن نواياهم السابقة، ووضعوا جانبا قضية شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ودونباس، ولكن المفاوضات جارية".وأضاف بوتين أن "مسودة الاتفاقية التي قدمتها أوكرانيا تنص على أنه ينبغي حل هذه القضايا في اجتماع لرؤساء الدول".وعلق بوتين على ذلك: "من الواضح لنا أن هذه القضايا، إذا نسبناها إلى مستوى رؤساء الدول، دون حلها أولاً، على الأقل في إطار مسودة اتفاقية، فلن يتم حلها، وفي هذه الحالة، التوقيع على ضمانات أمنية دون حل القضية الإقليمية المتعلقة بشبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول، وجمهوريات دونباس، غير ممكن ببساطة، ولكن مع ذلك، فإن المفاوضات جارية، الآن تجري في صيغة الفيديو كونفرنس، وآمل أن يقودنا هذا إلى بعض الأمور الإيجابية بالنتيجة".

https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوتين-روسيا-تدعم-منظمة-الأمم-المتحدة-الفريدة-من-نوعها-1061644225.html

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فلاديمير بوتين, أنطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا