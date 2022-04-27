https://arabic.sputniknews.com/20220427/بغداد-وطهران-تؤكدان-ضرورة-التوصل-إلى-حلول-مرضية-بشأن-أسعار-الغاز-الإيراني-1061672863.html

بغداد وطهران تؤكدان ضرورة التوصل إلى حلول مرضية بشأن أسعار الغاز الإيراني

بغداد وطهران تؤكدان ضرورة التوصل إلى حلول مرضية بشأن أسعار الغاز الإيراني

اتفق وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، ووزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، على التوصل إلى حلول مرضية حول الالتزامات القانونية والأسعار، بشأن إمدادات... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T14:00+0000

2022-04-27T14:00+0000

2022-04-27T14:00+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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بغداد – سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الكهرباء العراقية، "وزير الكهرباء العراقي المهندس عادل كريم، التقى، اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل/ نيسان 2022، بوزير النفط الإيراني السيد جواد أوجي، في العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث تطوير وتوطيد العلاقات في مجال الطاقة، وتجهيز وزارة الكهرباء بمادة الغاز الضرورية لتشغيل محطات التوليد".وأضاف، الجانبان "اتفقا على التوصل إلى حلول مرضية للطرفين بشأن الالتزامات القانونية والأسعار، وتسديد قيم الوقود المورد، وفق آلية تضمن انسيابية التجهيز، خلال عام 2022".ونقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن وزير الكهرباء الإيراني، تأكيده ضرورة تطوير التعاون مع العراق في مجال النفط والغاز.وذكرت الوكالة، "خلال استقباله وزير الكهرباء العراقي عادل كريم والوفد المرافق، شدد وزير النفط الإيراني أوجي على ضرورة زيادة تطوير التعاون في مجال النفط والغاز، مع العراق".وأضافت، "شدد الجانبان، خلال الاجتماع، على ضرورة زيادة تطوير التعاون بينهما، خاصة في قطاع الغاز".ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد؛ وفي حال توقف إيران عن إمداد العراق بالغاز فإن نسبة العجز في الكهرباء في البلاد قد تتجاوز الثلث.وحصل العراق على إعفاءات مؤقتة من العقوبات الأمريكية لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، حيث يوفر العراق ثلث احتياجاته من الطاقة، عن طريق شراء الكهرباء والغاز من إيران.وعلى خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على البنوك الإيرانية وصناعات النفط والغاز، لم يتم دفع قسم كبيرا من الأموال الإيرانية المستحقة، التي تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/ائتلاف-دولة-القانون-العراقي-زيارة-الحلبوسي-إلى-إيران-حصلت-دون-علم-بعض-أعضاء-البرلمان-1061667931.html

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