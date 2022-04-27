https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلدة-فرنسية-تستقبل-ماكرون-برشقات-من-الطماطم-فيديو-1061663932.html
بلدة فرنسية تستقبل ماكرون برشقات من الطماطم... فيديو
بلدة فرنسية تستقبل ماكرون برشقات من الطماطم... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادثة تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى إحدى البلدات الفرنسية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:28+0000
2022-04-27T11:28+0000
2022-04-27T11:36+0000
العالم
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وأظهر الفيديو المنشور قيام سكان بلدة سيرغي المجاورة والقريبة من العاصمة الفرنسية باريس برشق الطماطم على الرئيس ماكرون، وذلك رفضا لقدومه.وتفاجأ حراس الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة، حيث سعوا بشكل فوري إلى تأمين الحماية والغطاء للرئيس الفرنسي الذي حاول أن يكون طبيعيا خلال الحادثة.تعرض ماكرون للقذف بالطماطم خلال رحلة إلى بلدية سيرغي بالقرب من باريس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بلدة فرنسية تستقبل ماكرون برشقات من الطماطم... فيديو
11:28 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادثة تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى إحدى البلدات الفرنسية.
وأظهر الفيديو المنشور قيام سكان بلدة سيرغي المجاورة والقريبة من العاصمة الفرنسية باريس برشق الطماطم على الرئيس ماكرون، وذلك رفضا لقدومه.
وتفاجأ حراس الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة، حيث سعوا بشكل فوري إلى تأمين الحماية والغطاء للرئيس الفرنسي الذي حاول أن يكون طبيعيا خلال الحادثة.
تعرض ماكرون للقذف بالطماطم خلال رحلة إلى بلدية سيرغي بالقرب من باريس.