https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلومبرغ-أزمة-غموض-كبيرة-في-أوروبا-بسبب-نصائح-الاتحاد-حول-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1061685627.html

"بلومبرغ": أزمة "غموض كبيرة" في أوروبا بسبب نصائح الاتحاد حول دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

"بلومبرغ": أزمة "غموض كبيرة" في أوروبا بسبب نصائح الاتحاد حول دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا أشارت فيه إلى أن دول أوروبا تعاني من "غموض كبير" حول نصائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T20:49+0000

2022-04-27T20:49+0000

2022-04-27T20:49+0000

العالم

روسيا

اقتصاد

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وبحسب التقرير، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل توجيه أوضح من الكتلة (كتلة الاتحاد الأوروبي) بشأن مطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن النصيحة الحالية "غامضة جدا".وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن المفوضية الأوروبية أبلغت السفراء في اجتماع مغلق، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تعديل صياغة مبادئها التوجيهية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.يأتي الارتباك، كما أشار التقرير، بعد أن قطعت روسيا مبيعات الغاز عن بولندا وبلغاريا اللتين رفضتا الدفع بالروبل.وبعد أنباء عن بدء بعض الشركات بالسداد بالروبل، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية أن على الشركات الأوروبية عدم الانصياع لهذه الأوامر.يأتي التقرير وسط أنباء متضاربة تأتي من بعض الدول الأوروبية حول الأوضاع والأزمات التي قد تمر بها بعض الدول الأوروبية بسبب إيقاف ضخ الغاز الروسي.أكد وزير الدولة الإيطالي فيديريكو دينكاه، قبل ساعات، أن عواقب التخلي عن مصادر الطاقة التي تأتي من روسيا خطيرة للغاية على إيطاليا.وأضاف دينكاه أنه "يجب بذل جهد مشترك، جهد من أجل السلام، فنحن نريد التعبير من خلال العقوبات عن أقصى قدرة ممكنة لوضع الاقتصاد الروسي بموقف صعب"، بحسب ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية.وأشار دينكاه إلى أن "هذه الصعوبة يمكن أن تترجم بسرعة كبيرة إلى خفض في الإمدادات، وبشكل خاص المواد الحربية، مما يقود إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

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