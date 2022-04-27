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https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-يؤكد-لغوتيريش-دعمه-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1061674503.html
بوتين يؤكد لغوتيريش دعمه للمفاوضات مع أوكرانيا
بوتين يؤكد لغوتيريش دعمه للمفاوضات مع أوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة: غوتيريش يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية؛ فرنسا والسعودية تقدمان 72 مليون يورو للبنان؛ بلينكن: العودة للاتفاق النووي أفضل لمواجهة التهديد... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:16+0000
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بوتين يؤكد لغوتيريش دعمه للمفاوضات مع أوكرانيا
بوتين يؤكد لغوتيريش دعمه للمفاوضات مع أوكرانيا
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في موسكو: إن "روسيا تتوقع أن تتمكن من التوصل لاتفاقيات على المسار الدبلوماسي مع أوكرانيا، ونحن دائما مع المفاوضات".بدوره قال غوتيريش: "أتفهم أن روسيا لديها عدد من المطالب فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، فضلا عن الأمن العالمي الأوروبي".وخلال حديث لـ "سبوتنيك" قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفابلينكين: من الأفضل العودة للاتفاق النووياعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العودة للاتفاق النووي هي الطريقة الأفضل لمواجهة "التحدي" النووي الإيراني.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، حسين موسوي، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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+74956456601
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راديو, بلا قيود, аудио

بوتين يؤكد لغوتيريش دعمه للمفاوضات مع أوكرانيا

14:16 GMT 27.04.2022
بوتين يؤكد لغوتيريش دعمه للمفاوضات مع أوكرانيا
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في هذه الحلقة: غوتيريش يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية؛ فرنسا والسعودية تقدمان 72 مليون يورو للبنان؛ بلينكن: العودة للاتفاق النووي أفضل لمواجهة التهديد الإيراني؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من مصر.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في موسكو: إن "روسيا تتوقع أن تتمكن من التوصل لاتفاقيات على المسار الدبلوماسي مع أوكرانيا، ونحن دائما مع المفاوضات".
بدوره قال غوتيريش: "أتفهم أن روسيا لديها عدد من المطالب فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، فضلا عن الأمن العالمي الأوروبي".
وخلال حديث لـ "سبوتنيك" قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
إن "إمداد أوكرانيا بالسلاح ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا سلميًا وليس تبادلًا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء".

بلينكين: من الأفضل العودة للاتفاق النووي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العودة للاتفاق النووي هي الطريقة الأفضل لمواجهة "التحدي" النووي الإيراني.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، حسين موسوي، لـ "بلا قيود":
"أدركت الولايات المتحدة أن كل العقوبات التي فرضتها على إيران، والهجمات على المحطات النووية، واغتيال العلماء، لم تجدِ نفعا، لذلك ربما الآن تلجأ لهذا الأسلوب، علما أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون باستمرار تبادل الأدوار".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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