https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-يمدد-القيود-على-تصدير-الأسمدة-المنتج-الضامن-لاستقرار-الزراعة--1061668093.html

بوتين يمدد القيود على تصدير الأسمدة... المنتج الضامن لاستقرار الزراعة

بوتين يمدد القيود على تصدير الأسمدة... المنتج الضامن لاستقرار الزراعة

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعليمات بتمديد القيود على تصدير عدد من الأسمدة من روسيا حتى تاريخ 31 أغسطس/آب المقبل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T12:51+0000

2022-04-27T12:51+0000

2022-04-27T12:51+0000

روسيا

اقتصاد

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وجاء في البند الأول من تعليمات الرئيس الروسي الموجهة إلى الحكومة والتي نشرت اليوم على الموقع الرسمي للكرملين، أنه ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية أن تمدد حتى 31 أغسطس القيود المفروضة على تصدير أنواع معينة من الأسمدة، مما يتيح إمكانية إطالة أمد هذا الإجراء.وتضمنت إحدى التعليمات، "ضمان التمديد حتى 31 آب (أغسطس) 2022 لإجراءات تطبيق القيود الكمية على الصادرات من روسيا الاتحادية إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأنواع معينة من الأسمدة، وتنص على تمديد هذا الإجراء، إذا لزم الأمر (بشكل ربعي)".الجدير بالذكر أن أسعار الغاز المرتفعة للغاية كان لها تأثيرا كبيرا على منتجي الأسمدة الأوروبيين بشكل شديد.وتشير التقارير إلى أن بعض المصانع توقفت عن العمل منذ العام الماضي في أوروبا، وتجنبا للمخاطر قامت روسيا بتأمين السوق المحلية بالأسمدة بالدرجة الأولى لتجنب ارتفاع أسعار الأسمدة في البلاد.وفقًا لمجموعة "Fertilizers Europe"، فإن 80% من تكاليف هذه الصناعة تأتي من الغاز، وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الرئيسية بشكل كبير، مثل الأمونيا، اللازمة لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، تسبب هذا بضرب سلاسل التوريد على الفور.وتشير التقارير إلى أن "المزارعين الأوروبيين قلقون للغاية: قد لا يكون لديهم ما يكفي من الكيماويات الزراعية للعمل الميداني في الربيع وسيضطرون إلى تقليص المساحة المزروعة بالمحاصيل. وبالتالي، سترتفع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي بالتأكيد". وهذا يعني أن تضخم الغذاء العالمي أمر لا مفر منه.

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روسيا, اقتصاد